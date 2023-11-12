快訊

花蓮住宅火警傳高中生拿手機報案 卻在報案時命喪火窟

賣不動了？大陸今年「雙11」買氣冷 網嘆兩原因：現在天天有活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮住宅火警傳高中生拿手機報案 卻在報案時命喪火窟

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉一棟民宅今天凌晨發生火警，火勢受東北季風影響，迅速延燒8戶，造成1死3傷慘劇。江姓高中生疑似為了回房拿手機報案，受困在自家2樓往陽台，不幸命喪火海。消防局已派火災調查人員調查起火原因，縣府社會處給予受災戶急難救助，並慰問罹難者家庭。

吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，疑似起火點的民宅為江家六口，83歲阿公眼睛不好，在阿嬤協助下，從1樓後門逃生，56歲江姓屋主、高中生姊弟往屋頂逃生，但18歲兒子疑似跑回房間拿手機報案求救，卻通話到一半失去聯繫。

消防員約在30分鐘後控制火勢，查找受困者，江姓高中生被發現倒臥在二樓通往陽台的地方，已沒有生命跡象，由於陽台鐵窗上鎖打不開，可能因此喪生火場。被救出的江姓屋主及阿公目前在醫院觀察中。

花蓮縣消防局指出，今日凌晨0時19分接獲報案，於吉安鄉南海三街發生火災，派遣花蓮、吉安、仁里、美崙及特搜車組，出勤人員共計19車35人，現場為二層樓建築物，到達時有2戶已全面燃燒。立即搜救及火災搶救，將4名受困人員共救出，其中1名沒有呼吸心跳，均送往慈濟醫院。

現場經確認燃燒共計8戶，其中4戶有裝設住宅用火警警報器，面積為450平方公尺，受損財產待估，起火原因也待火災調查人員調查。

鄰居說，凌晨0時許聞到燒焦味，到外面查看發現隔壁的1樓車庫起火，趕快敲門叫人，阿公、阿嬤從後面逃出，哭喊孫子人還在裡面，稱車庫停放1輛汽車與4輛機車，不知為何燒起來。

另名鄰居說，江男就讀花蓮高中3年級，平常跟父母、阿公阿嬤住一起，個性乖巧、認真，母親這幾天去大陸參加親戚婚禮不在家，江姓屋主為花蓮退休警察。

花蓮吉安鄉一棟3層樓民宅今天凌晨發生火警，1名高中生命喪火窟。圖／民眾提供
花蓮吉安鄉一棟3層樓民宅今天凌晨發生火警，1名高中生命喪火窟。圖／民眾提供
花蓮吉安鄉一棟3層樓民宅今天凌晨發生火警延燒8戶，十餘名住戶順利脫困，1名高中生卻不幸罹難。圖／民眾提供
花蓮吉安鄉一棟3層樓民宅今天凌晨發生火警延燒8戶，十餘名住戶順利脫困，1名高中生卻不幸罹難。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉今天凌晨發生火警，造成一名高中生身亡，消防火調及警方鑑識人員今天調查起火原因。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉今天凌晨發生火警，造成一名高中生身亡，消防火調及警方鑑識人員今天調查起火原因。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉今天凌晨發生火警，造成一名高中生身亡，消防火調及警方鑑識人員今天調查起火原因。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉今天凌晨發生火警，造成一名高中生身亡，消防火調及警方鑑識人員今天調查起火原因。記者王思慧／攝影

消防員 鄰居

延伸閱讀

影／彰化男台中開一槍留彈殼...人落網槍消失警要追

抓到了！ 鹿港天后宮作客媽祖遭網拍 歹徒終被逮

半夜郵局領年金？ 桃園9旬嬤迷路徘徊街頭 警協助返家

抓到了！台中男感情糾紛開一槍 案發3小時人落網

相關新聞

花蓮住宅火警傳高中生拿手機報案 卻在報案時命喪火窟

花蓮縣今天清晨一場住宅火警延燒八戶，其中起火戶的十八歲高中生命喪火窟，據悉高中生本來和父親與姊姊已逃至三樓屋頂，疑為拿手...

二重所長洩密加重記過2次 新北警局長震怒：涉不法將汰除

新北市三重派出所日前遭聚眾包圍案，竟查出二重派出所所長陳子杰涉嫌洩密給帶頭滋事分子，被外界形容如「內鬼」，三重警分局原建...

高雄砂石車「切西瓜」網批誇張 被酸高雄日常大驚小怪

高雄市一輛砂石車行經鳳山區建國、鳳松路口時，違規左轉逆向，被他車行車記錄器拍下上傳網路社團批評「誇張的砂石車」，有網友附...

錦新大樓管理鬆散？2周內2人喪命 少女墜後巷、女子掉進工地

台北市中山區「錦新大樓」過去39年來至少25人喪命，上月底有一名少女獨自搭電梯上樓，墜樓不治，今上午再度有37歲杜姓女子...

男子虎山滑落10層邊坡頭部外傷 苗消7個小時救援送醫

48歲楊姓男子昨天中午攀登苗栗縣泰安鄉虎山，不慎滑落約30公尺下方的邊坡頭部外傷，消防人員白天到黑夜，約7個小時救他送苗...

運將哀號連遭檢舉扣點險扣照 盼新制配套措施完善再上路

交通部恢復民眾檢舉違規臨停，並增加駕駛記點新制，造成全台職業駕駛一片哀嚎，有司機短短4個月已經面臨扣照危機。有議員收到陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。