花蓮住宅火警傳高中生拿手機報案 卻在報案時命喪火窟

花蓮吉安鄉一棟民宅今天凌晨發生火警，火勢受東北季風影響，迅速延燒8戶，造成1死3傷慘劇。江姓高中生疑似為了回房拿手機報案，受困在自家2樓往陽台，不幸命喪火海。消防局已派火災調查人員調查起火原因，縣府社會處給予受災戶急難救助，並慰問罹難者家庭。

吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，疑似起火點的民宅為江家六口，83歲阿公眼睛不好，在阿嬤協助下，從1樓後門逃生，56歲江姓屋主、高中生姊弟往屋頂逃生，但18歲兒子疑似跑回房間拿手機報案求救，卻通話到一半失去聯繫。

消防員約在30分鐘後控制火勢，查找受困者，江姓高中生被發現倒臥在二樓通往陽台的地方，已沒有生命跡象，由於陽台鐵窗上鎖打不開，可能因此喪生火場。被救出的江姓屋主及阿公目前在醫院觀察中。

花蓮縣消防局指出，今日凌晨0時19分接獲報案，於吉安鄉南海三街發生火災，派遣花蓮、吉安、仁里、美崙及特搜車組，出勤人員共計19車35人，現場為二層樓建築物，到達時有2戶已全面燃燒。立即搜救及火災搶救，將4名受困人員共救出，其中1名沒有呼吸心跳，均送往慈濟醫院。

現場經確認燃燒共計8戶，其中4戶有裝設住宅用火警警報器，面積為450平方公尺，受損財產待估，起火原因也待火災調查人員調查。

有鄰居說，凌晨0時許聞到燒焦味，到外面查看發現隔壁的1樓車庫起火，趕快敲門叫人，阿公、阿嬤從後面逃出，哭喊孫子人還在裡面，稱車庫停放1輛汽車與4輛機車，不知為何燒起來。

另名鄰居說，江男就讀花蓮高中3年級，平常跟父母、阿公阿嬤住一起，個性乖巧、認真，母親這幾天去大陸參加親戚婚禮不在家，江姓屋主為花蓮退休警察。