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二重所長洩密加重記過2次 新北警局長震怒：涉不法將汰除

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重派出所日前遭聚眾包圍案，竟查出二重派出所所長陳子杰涉嫌洩密給帶頭滋事分子，被外界形容如「內鬼」，三重警分局原建議記過1次，但市警局長廖訓誠震怒指責他毫無團隊意識、嚴重影響警譽，改為加重記過2次，若涉不法，不排除斷然汰除。

本案經三重警分局內部調查，翁姓男子鬧事之前，曾向熟識的二重派出所所長陳子杰打聽三重派出所狀況，後來翁男才與妻子、兒子率領十餘人，囂張包圍三重派出所。

三重警分局督察組認為陳子杰與滋事分子不當接觸、違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」及報告紀律。三重派出所長黃心廉對群眾事件回報內容偏誤不實，嚴重違反報告紀律，處置過程又未當機立斷強勢執法。2人均建議記過1次、調整職務。

資料送到市警局，督察室審案之後認為陳子杰身為幹部，不知潔身自愛與特定對象交往密切，得知翁男意圖滋事，不但沒有通報三重派出所所長、報告分局長預作防範，任由事態發生，毫無警察團隊意識，影響警譽情節嚴重，決定加重記過2次。

並以人地不宜，調整瑞芳警分局非主管職務，提列教育輔導對象。另針對他提供警員姓名給翁男，市警局將主動移請地檢署偵辦有無涉嫌違反個資法，同時責由督察單位再深入追查陳子杰是否涉及其他不法，若有，除將主動移送地檢署偵辦，亦不排除斷然淘汰。

新北市警察局認為二重派出所所長陳子杰涉嫌洩密給帶頭滋事分子，毫無團隊意識、嚴重影響警譽，改為加重記過2次，若涉不法，不排除斷然汰除。圖／警方提供
新北市警察局認為二重派出所所長陳子杰涉嫌洩密給帶頭滋事分子，毫無團隊意識、嚴重影響警譽，改為加重記過2次，若涉不法，不排除斷然汰除。圖／警方提供

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