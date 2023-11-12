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男子虎山滑落10層邊坡頭部外傷 苗消7個小時救援送醫
48歲楊姓男子昨天中午攀登苗栗縣泰安鄉虎山，不慎滑落約30公尺下方的邊坡頭部外傷，消防人員白天到黑夜，約7個小時救他送苗栗市大千醫院醫治，還有並無大礙。
苗栗縣政府消防局昨天中午接獲報案，泰安鄉虎山8號樁附近，楊男滑落約30公尺深的邊坡，派遣泰安分隊、特搜分隊11人，加上林業署支援2人，架繩下切於下午1點多接觸楊男，評估傷者頭部遭受撞擊給予包紮，以軟式擔架（SKED）固定，並應用繩索救援技術，下午3點多拉回8號樁，晚上8點後送醫院。
消防局指出，登山健行應量力而為，並於進行山域活動前，先行規畫行程，即便是一日健走行程亦需評估自我體能狀況是否能完成，並充分準備食物、水、備用電源及照明、保暖裝備以降低登山風險。
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