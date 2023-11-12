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7旬婦騎車當螃蟹跨越雙黃線碰撞直行車 造成騎士骨折住院觀察

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東市1名7旬廖姓婦人今早7點多騎機車外出，她從勝利路上一間餅店前，直接橫越雙黃線到對向車道，與正在該車道直行的56歲邱姓騎士發生碰撞，雙雙倒地，事故造成廖女腿部撕裂傷、邱男肋骨骨折等傷勢，2人意識清楚，經消防人員協助送醫救治無大礙，騎士均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

74歲廖女今上午7點41分左右騎機車，從屏東市勝利路70號前，由北往南，跨雙黃線橫越勝利路時，與沿勝利路由西往東直行的56歲邱男發生碰撞，現場物品散落一地，2人癱坐等待救護車，路旁熱心民眾還拿出「請勿停車」路牌放置路上警示，避免造成2次追撞。

警方表示，事故造成廖女腿部撕裂傷、邱男肋骨骨折與多處擦傷，2人送往屏東醫院治療，廖女就醫後已自行出院，邱男目前仍住院觀察中，騎士均無酒駕，皆稱有依規定戴安全帽，詳細肇事原因有待調查釐清。

屏東市7旬廖姓老婦今早7點多騎機車外出，橫越雙黃線到對向車道，與車道直行的機車碰撞， 造成騎士骨折。圖／警方提供
屏東市7旬廖姓老婦今早7點多騎機車外出，橫越雙黃線到對向車道，與車道直行的機車碰撞， 造成騎士骨折。圖／警方提供
7旬廖姓老婦今早7點多騎機車外出，橫越雙黃線到對向車道，與正在該車道直行的邱姓騎士碰撞，造成騎士受傷骨折。圖／消防局提供
7旬廖姓老婦今早7點多騎機車外出，橫越雙黃線到對向車道，與正在該車道直行的邱姓騎士碰撞，造成騎士受傷骨折。圖／消防局提供
屏東市7旬廖姓老婦今早7點多騎機車外出，橫越雙黃線到對向車道，與車道直行的機車碰撞， 造成騎士骨折。圖／警方提供
屏東市7旬廖姓老婦今早7點多騎機車外出，橫越雙黃線到對向車道，與車道直行的機車碰撞， 造成騎士骨折。圖／警方提供
7旬廖姓老婦今早7點多騎機車外出，橫越雙黃線到對向車道，與正在該車道直行的邱姓騎士碰撞，造成騎士受傷骨折。圖／消防局提供
7旬廖姓老婦今早7點多騎機車外出，橫越雙黃線到對向車道，與正在該車道直行的邱姓騎士碰撞，造成騎士受傷骨折。圖／消防局提供

屏東 酒駕 骨折

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