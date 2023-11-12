7旬婦騎車當螃蟹跨越雙黃線碰撞直行車 造成騎士骨折住院觀察

屏東市1名7旬廖姓婦人今早7點多騎機車外出，她從勝利路上一間餅店前，直接橫越雙黃線到對向車道，與正在該車道直行的56歲邱姓騎士發生碰撞，雙雙倒地，事故造成廖女腿部撕裂傷、邱男肋骨骨折等傷勢，2人意識清楚，經消防人員協助送醫救治無大礙，騎士均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

74歲廖女今上午7點41分左右騎機車，從屏東市勝利路70號前，由北往南，跨雙黃線橫越勝利路時，與沿勝利路由西往東直行的56歲邱男發生碰撞，現場物品散落一地，2人癱坐等待救護車，路旁熱心民眾還拿出「請勿停車」路牌放置路上警示，避免造成2次追撞。