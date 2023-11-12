高雄砂石車「切西瓜」網批誇張 被酸高雄日常大驚小怪

高雄市一輛砂石車行經鳳山區建國、鳳松路口時，違規左轉逆向，被他車行車記錄器拍下上傳網路社團批評「誇張的砂石車」，有網友附和指當地路口不少大車來不及都直接「切西瓜」，有網友則反串酸「高雄日常，大驚小怪」；警方指，砂石車違規行為若屬實，可開罰600元到1800元。

網友昨在臉書社團「爆料公社二社」貼出一則影片，指高雄市鳳山建國路二段和鳳松路十字路口，誇張的砂石車，直接逆向行駛；影片中只見一輛砂石車不顧對向一群機車騎士綠燈後往前行駛，仍硬左切。

影片貼出後引發網友熱議，有網友指出，「很多都開這樣，因為那邊一開始是可以直接左轉，有的來不及就切西瓜過」，有網友則認為該輛砂石車「超前轉彎」。

有網友則反串酸原PO「高雄日常，就你覺得誇張」、「很誇張嗎？日常而已，大驚小怪的」、「高雄很正常不是嗎」。