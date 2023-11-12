行人地獄悲劇再上演 9旬翁走斑馬線被撞 傷重不治

行人地獄悲劇再度上演。花蓮市一名92歲謝姓老翁，昨天上午在化道路走行人穿越道時，卻遭左轉的客運車撞上，老翁當場重傷倒地，顱內出血及肋骨骨折送醫急救，因傷勢過重，於昨天晚間7時許宣告不治。警方研判，疑似因遊覽車視線死角未注意行人而撞上，進一步釐清肇事原因。

昨天上午8時許，47歲吳姓男子駕駛客運車未載客，沿化道路由西往東直行，要左轉中美路；92歲謝姓老翁慢行走在化道路斑馬線上，疑似因為A柱擋到視線死角，吳男不慎撞上老翁。

儘管客運車緊急煞車，但謝翁已被撞倒當場昏迷，甚至地上看見血跡，美崙消防分隊趕往救援，發現謝翁顱內出血又肋骨骨折，傷勢非常嚴重，緊急送往慈濟醫院搶救，雖然一度恢復呼吸心跳，卻因為傷勢太嚴重，已於昨晚7時許宣告不治。