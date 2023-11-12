影／大貨車吊臂沒收妥...台中北區勾斷號誌桿警排除

台中市王姓男子在今早8時許開大貨車行經北區時，疑因貨車吊臂沒收妥，導致行經路口時勾到交通號誌電纜線，號誌桿被扯倒路面，第二警分局獲報到場處置，聯絡市府局處到場排除，經查王男無酒駕，初判是吊臂未收妥釀禍，將依違反道交條例告發，最高可罰1.8萬元。

第二警分局交通分隊在今天上午9時許獲報，北區中清路、美德街有交通事故，經警方到場調查，涉案的王姓男子（64歲）在案發時駕駛大貨車，沿沿美德街左轉中清路一段往健行路方向行駛，疑因車輛吊臂桿未收妥導致行駛時勾到交通號誌電纜線造成交通號誌桿倒塌受損。

此起車禍未造成人員傷亡，也沒有妨礙其他車輛通行，第二警分局永興所、交通分隊依規定處置，通報相關局處緊急搶修，目前已排除損害狀況。

第二警分局表示，根據道路交通管理處罰條例規定，若裝載貨物超過規定的長度、寬度、高度，可依法開罰3000元至1.8萬元，此案若經認定違規，將依法告發。