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影／彰化男台中開一槍留彈殼...人落網槍消失警要追

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣黃姓男子素行不良，曾被查獲過恐嚇案件，昨晚因不滿曾姓前女友在網路的貼文，開車前往台中北區曾女住處理論，但因曾女避不見面氣炸，黃在曾女住處外的大街上開槍，留下一枚彈殼，警方以車追人，3小時內即在南屯區查獲黃男，不過未起獲槍支，黃辯稱，僅持刀恐嚇，未開槍，警方將追查槍支下落與來源，全案依恐嚇、槍砲罪送辦。

第二警分局在昨天晚間7時許，接獲民眾報案，有歹徒在北區東光三街開槍，警方到場調查，涉案黃姓男子（29歲）因日前與曾姓前女友因網路貼文爭執，昨晚7時許，開車到曾女位於北區的住家樓下，要求當面談判，但曾女拒不見面，黃男即對空鳴槍，幸未造成人員傷亡，現場留下一枚彈殼。

曾母向警方報案後，第二警分局成立專案小組查緝，報請台中地檢署檢察官指揮，昨晚10時許，專案小組在南屯區文心南路將黃男查緝到案，他身上起獲彈匣1個，另在車上起獲管制刀械2把。

經查，黃男落網後態度不配合，矢口否認開槍，辯稱僅拿刀恐嚇，但警方依現場跡證、目擊證人指證，全案在詢問後，將依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪移送台中地檢署偵辦，建請檢方予以聲押，專案小組將持續追查槍支去向。

第二警分局長周俊銘呼籲，民眾因私權所生糾紛，應理性處理，斷勿動輒以暴力解決爭端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，倘以身試法，必有決心將涉案人員緝捕歸案，以維護市民安心的生活環境。

彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，但黃落網後否認開槍。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，但黃落網後否認開槍。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，但黃落網後否認開槍。圖／讀者提供
彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，但黃落網後否認開槍。圖／讀者提供
彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，但黃落網後否認開槍。圖／讀者提供
彰化縣黃姓男子昨晚在北區開槍，現場留下一枚彈殼，但黃落網後否認開槍。圖／讀者提供

恐嚇 網路

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