修「漏水」燒毀六合夜市兩棟房 無照電焊工得賠434萬元

高雄新興區六合夜市的一間連鎖超商3年前發生火警，火勢延燒隔壁房屋，經消防局鑑定後，發現起火原因為麥姓電焊工在焊接時產生火花引燃易燃物所致，麥男被依失火罪判拘役50天；房子無辜遭燒毀的屋主，則向麥男及起火點的蔡姓房東求償726萬元，法院審理後，認定蔡男無責，麥男則要向受害屋主賠償434萬元。

判決指出，蔡男為起火的連鎖超商房東，受害屋主則與超商相鄰。2020年7月間，蔡男聘請麥姓男子協助修繕屋頂漏水，同年月29日下午3時許，麥男到超商3樓焊接角鐵，結果焊接火星卻掉落至2樓，點燃易燃物後引發火警，不僅超商被燒毀，隔壁鄰房也被火焰吞噬，燒了約近1小時火勢才獲得控制。

事後經火場事故鑑定，確認為麥男電焊火星引起火警，麥被依失火罪判刑拘役50天，得易科罰金，隔壁受害屋主不滿，發現麥男未領有電焊執照卻私自施工，且在工作區還沒鋪設不燃材料或防燄帆布，害他房屋被燒毀。

屋主計算房屋損失及15個月租金損失後，提告向麥姓電焊工求償726萬9017元，另主張聘請麥男焊接的蔡姓房東，也要與麥男負連帶給付責任。

雄院審理時，連忙撇清責任，稱稱他不知道麥男無電焊執照，當天是麥男自己前往施工，火警與他無關。

麥男則喊冤，他在現場有準備滅火用水，還將不易燃的厚木板鋪在施工處下方，在電焊時已盡注意義務，反觀受害屋主的租客，不僅沒準備滅火器，還在外牆設置帆布廣告跟招牌，才導致火勢加速延燒，屋主自己也應有過失責任，依過失相抵法則，不應該要求他賠償。

但法官根據麥男在檢方製作的筆錄，發現麥當天未確實遮蔽地板孔洞，也未在周邊使用不燃材料或防焰帆布加以隔離，導致火星從3樓掉落至2樓，進而引起火災，對於火警麥男確實有過失。

至於蔡男部分，麥男是受聘修繕屋頂漏水，但蔡男並未指示麥男如何施工，且依據麥男證詞，起火當天麥男確實未通知蔡男，認定蔡男確實對於麥男要執行焊接毫不知情，不需與麥男負連帶給付責任。