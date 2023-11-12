男子趕搭火車筆電遺落路上好緊張 暖警耐心協助尋回

台南市馬姓男子昨天騎機車趕著到台南火車站搭乘火車，他到火車站後才發現裝有筆記型電腦的背包從機車踏板遺落，因筆電內有重要的資料，他很緊張連忙到市警二分局民權派出所請求協助，警員調閱路口監視錄影畫面，10分鐘後在中山路找到他掉落的背包和筆電。

昨天上午8點多，38歲馬姓男子神情緊張的匆忙走進民權派出所，用顫抖的聲音向警員詢問：｢警察先生請問有人撿到一個筆電及背包嗎？」警員沈駿宇見狀立即先請男子到所內休息安撫情緒，並詢問詳細經過。

原來馬姓男子獨自一人騎機車從中西區住家出發，前往台南車站搭乘火車北上辦事，不料趕到火車站後，驚覺電腦背包不見了，他趕緊騎機車返回原來的路線尋找筆電，但始終遍尋不著，無奈只好到警二分局民權派出所詢問，有沒有人撿到筆電背包，並請求員警協助幫忙找尋。