男子趕搭火車筆電遺落路上好緊張 暖警耐心協助尋回
台南市馬姓男子昨天騎機車趕著到台南火車站搭乘火車，他到火車站後才發現裝有筆記型電腦的背包從機車踏板遺落，因筆電內有重要的資料，他很緊張連忙到市警二分局民權派出所請求協助，警員調閱路口監視錄影畫面，10分鐘後在中山路找到他掉落的背包和筆電。
昨天上午8點多，38歲馬姓男子神情緊張的匆忙走進民權派出所，用顫抖的聲音向警員詢問：｢警察先生請問有人撿到一個筆電及背包嗎？」警員沈駿宇見狀立即先請男子到所內休息安撫情緒，並詢問詳細經過。
原來馬姓男子獨自一人騎機車從中西區住家出發，前往台南車站搭乘火車北上辦事，不料趕到火車站後，驚覺電腦背包不見了，他趕緊騎機車返回原來的路線尋找筆電，但始終遍尋不著，無奈只好到警二分局民權派出所詢問，有沒有人撿到筆電背包，並請求員警協助幫忙找尋。
民權派出所警員沈駿宇、王御政聽完馬男敘述經過後，詢問鄰近派出所有無民眾拾獲筆電背包，立即調閱馬男騎乘機車行經路線的周邊監視器並沿線展開地毯式搜尋，在短短10分鐘即成功在中西區中山路旁尋回筆電及背包，馬姓失主得知重要筆電尋回，向警方頻頻稱謝，感謝警方積極的協助。
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