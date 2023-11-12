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直播噴灑防狼噴霧取樂起糾紛 警帶回2人調查送辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區民族路一家燒烤店，本月10日晚間發生有人店內消費時直播噴灑防身噴霧取樂起糾紛，黃女涉嫌朝蔡姓男子潑灑酒水，蔡男使用防身噴霧對黃女臉部噴射，警方接獲報案後到場調查，雖然雙方都不願提告傷害，警詢後依違反社會秩序維護法罪嫌法辦。

警方調查，這起糾紛案件是發生在於本月10日晚上10點20分，蔡姓男子(36歲)與黃姓女子(28歲)等一行人一同在民族路某燒烤店消費，期間因蔡男開啟手機直播當中而為黃女以防身噴霧器朝其手機鏡頭噴灑以作效果及取樂，不料所噴出煙霧造成同桌羅姓女友眼睛不適， 造成蔡男與黃女產生口角糾紛，繼而有黃女朝其潑灑酒水及蔡男使用防身噴霧對黃女臉部噴射等行為，但也為同桌友人勸止並報警處理。

案經員警到場將相關人等帶回，調查中雙方均不願提出告訴，警詢後認為蔡男和黃女2人，無故攜帶其他危險物品及發射有殺傷力物品而有危害他人身體之虞者，依涉嫌違反社會秩序維護法罪嫌法辦。

黃女涉嫌（左）朝蔡男（中）潑灑酒水後，蔡男持防身噴霧器噴灑她，警方依違反社會秩序維護法送辦。記者黃宣翰／翻攝
黃女涉嫌（左）朝蔡男（中）潑灑酒水後，蔡男持防身噴霧器噴灑她，警方依違反社會秩序維護法送辦。記者黃宣翰／翻攝

直播 提告 女友

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