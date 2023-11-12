快訊

柯辦：柯文哲從未向蔡正元道歉 太陽花事件僅交換意見

開罐頭前一動作多數人都忘記 可能讓細菌和微生物進到食物裡

虧損達24億美元 美國空軍一號想換波音747-8卻變大錢坑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抓到了！ 鹿港天后宮作客媽祖遭網拍 歹徒終被逮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國定古蹟鹿港天后宮提供民眾辦喜事或宮廟宮廟遶境活動時申請作客媽祖，但近日廟方發現有不肖人士將作客媽祖上網販售，彰化鹿港警分局接獲廟方報案後，調閱相關路口監視器，昨天前往新北市三重區將涉案許姓男子查獲，今天依違反刑法詐欺及侵占罪，移送彰化地檢署偵辦，並將擴大清查是否有其他宮廟受害。

警方指出，許嫌是因缺錢用，將腦筋動到神明身上，將鹿港天后宮及奉天宮兩尊神像，拿去網拍，得款2萬元，雖然買家發現後，將神像歸還，但警方仍依違反刑法詐欺及侵占罪移送。

彰化縣警察局鹿港分局指出，近期有人利用各大廟宇有提供民眾恭請做客神尊的服務，假借要辦理遶境的名義，分別向鹿港鎮天后宮及奉天宮分別恭請韋五媽及蘇府王爺兩座神尊，但並未在約定時間歸還，而是利用臉書上落難神明交流社團將兩尊神像賣出。

警方本月10日接獲天后宮報案後，立即閱相關路口監視器，掌握犯嫌使用車輛，循線追查許姓男子涉有重嫌，但他卻利用不知情網友身分租賃車輛，藉以設下斷點，再利用不知情網友的身分偽裝，來向廟方恭請神尊，研判為預謀犯案且試圖混淆警方偵辦方向。

警方蒐證齊全後，昨天趕往許嫌位在新北市三重的住家將他查獲，不過， 住處未發現有其他其神像，警方後續將擴大清查是否有其他宮廟受害。

對於鹿港天后宮作客媽祖被當成二手媽祖販賣，網友留言指出「人在做、天在看、小心一點會衰運」、也有人建議「現在宮廟為防騙，恭請神尊需保證人，再來恭請時人和神尊一定要拍照。」

國定古蹟鹿港天后宮提供民眾辦喜事或宮廟宮廟遶境活動時申請作客媽祖，但近日廟方發現有不肖人士將作客媽祖上網販售，廟方公布男子用假身分來申請的監視器畫面。圖／鹿港天后宮提供
國定古蹟鹿港天后宮提供民眾辦喜事或宮廟宮廟遶境活動時申請作客媽祖，但近日廟方發現有不肖人士將作客媽祖上網販售，廟方公布男子用假身分來申請的監視器畫面。圖／鹿港天后宮提供
國定古蹟鹿港天后宮提供民眾辦喜事或宮廟宮廟遶境活動時申請作客媽祖，但近日廟方發現有不肖人士將作客媽祖上網販售，鹿港警方昨天將許嫌查獲。圖／警方提供
國定古蹟鹿港天后宮提供民眾辦喜事或宮廟宮廟遶境活動時申請作客媽祖，但近日廟方發現有不肖人士將作客媽祖上網販售，鹿港警方昨天將許嫌查獲。圖／警方提供

鹿港天后宮 媽祖

延伸閱讀

鹿港天后宮「作客媽祖」神尊竟被網拍 網友：人在做、天在看

影／屏東刺青店遭縱火！老闆搶救1周隨妻亡 家屬跪求縣長盼處重刑

影／二水跑水馬拉松登場 媽祖參加11公里組 民眾搶合照

睽違3年！西螺太平媽遶境復辦 9天8夜進香路線曝光

相關新聞

揪喝酒為這攤「誰請客」爆口角 高雄男朝頭一刀砍死麻吉

高雄67歲郭姓男子昨天晚間10時許，在大社區中山路一間鐵皮工寮和謝姓、葉姓友人喝酒，3方酒後卻因誰要「請客」起口角，郭男...

抓到了！ 鹿港天后宮作客媽祖遭網拍 歹徒終被逮

國定古蹟鹿港天后宮提供民眾辦喜事或宮廟宮廟遶境活動時申請作客媽祖，但近日廟方發現有不肖人士將作客媽祖上網販售，彰化鹿港警...

花蓮民宅深夜惡火延燒8戶 18歲高中生喪命

花蓮吉安鄉一棟民宅今天凌晨發生火警，火勢受東北季風影響，迅速延燒8戶，10餘名住戶順利脫困。其中1名疑似在起火戶的江姓高...

妻往生怪前老闆不聞問 他持鐵鎚砸店在妻靈堂前遭逮

謝姓男子今晨持鐵純砸毀位於高雄市左營區一家娃娃機店8個機台，警方獲報以車追人，在謝男妻子靈堂前將他逮捕；謝聲稱妻子往生，...

梧棲民宅大火消防搶救 一對夫妻從二樓跳下逃生受傷

台中市梧棲區一處民宅今天凌晨發生火警，火勢和濃煙從一樓竄升，消防隊員迅速到場搶救撲滅，屋內一對夫妻情急下從二樓跳樓逃生都...

修「漏水」燒毀六合夜市兩棟房 無照電焊工得賠434萬元

高雄新興區六合夜市的一間連鎖超商3年前發生火警，火勢延燒隔壁房屋，經消防局鑑定後，發現起火原因為麥姓電焊工在焊接時產生火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。