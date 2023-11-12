抓到了！ 鹿港天后宮作客媽祖遭網拍 歹徒終被逮

國定古蹟鹿港天后宮提供民眾辦喜事或宮廟宮廟遶境活動時申請作客媽祖，但近日廟方發現有不肖人士將作客媽祖上網販售，彰化鹿港警分局接獲廟方報案後，調閱相關路口監視器，昨天前往新北市三重區將涉案許姓男子查獲，今天依違反刑法詐欺及侵占罪，移送彰化地檢署偵辦，並將擴大清查是否有其他宮廟受害。

警方指出，許嫌是因缺錢用，將腦筋動到神明身上，將鹿港天后宮及奉天宮兩尊神像，拿去網拍，得款2萬元，雖然買家發現後，將神像歸還，但警方仍依違反刑法詐欺及侵占罪移送。

彰化縣警察局鹿港分局指出，近期有人利用各大廟宇有提供民眾恭請做客神尊的服務，假借要辦理遶境的名義，分別向鹿港鎮天后宮及奉天宮分別恭請韋五媽及蘇府王爺兩座神尊，但並未在約定時間歸還，而是利用臉書上落難神明交流社團將兩尊神像賣出。

警方本月10日接獲天后宮報案後，立即閱相關路口監視器，掌握犯嫌使用車輛，循線追查許姓男子涉有重嫌，但他卻利用不知情網友身分租賃車輛，藉以設下斷點，再利用不知情網友的身分偽裝，來向廟方恭請神尊，研判為預謀犯案且試圖混淆警方偵辦方向。

警方蒐證齊全後，昨天趕往許嫌位在新北市三重的住家將他查獲，不過， 住處未發現有其他其神像，警方後續將擴大清查是否有其他宮廟受害。