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影／七旬翁南下台中找女兒 爬望高寮失聯警鷹眼尋獲
家住北部的七旬陳姓老翁近日南下台中找女兒，因晨運習慣，他外出前往望高寮散步，不過陳翁女兒發現，陳翁出門後遲遲未歸，擔心陳翁發生意外，趕緊報警，警方透過路口監視器，在3小時內即找到氣喘吁吁的陳翁，陳翁女兒也在警方建議下，將帶父親到警局捺指印，以避免意外發生。
陳姓老翁住北部，近日才南下探視女兒，住在南屯區，陳翁因有晨運習慣，9日上午8時許即出門散步，往望高寮方向步行，疑因不熟路況迷路，陳翁女兒因在上午10時，遲遲見不到父親身影，因擔心而向第四警分局春社所求助。
警員黃凱群獲報，調閱鄰近路口監視器畫面，根據家屬所述特徵逐一比對，順利在報案3小時後，在距離陳翁女兒住處約4公里的溫泉路，找到體力透支的陳翁。
陳翁女兒接獲通知後，趕往派出所接回陳翁，陳翁女兒也說，經過這一次經驗，直言不敢再讓陳翁獨自外出，不過陳翁卻不擔心，直說「台中路很大條、很好走」，也讓警方莞爾。
警員建議家屬，可帶陳翁前往警局偵查隊，按捺指印建立資料庫，以便日後有走失情形，員警可第一時間前往查找資料庫即時通知家屬，家屬二話不說欣然接受，頻讚台中警察熱心服務好。
第四警分局長李建興說，國內現已步入高齡化社會，許多人都有可能遇到家中長輩記憶力衰退、失智等傾向，造成外出走失等情形，警政署推行「社區警政再出發」計畫中，針對失智長者指紋建檔服務，以利遇到失蹤者身分無法辨識時，能現場員警更快速辨認，大大的縮短處理時間。
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