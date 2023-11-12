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妻往生怪前老闆不聞問 他持鐵鎚砸店在妻靈堂前遭逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

謝姓男子今晨持鐵純砸毀位於高雄市左營區一家娃娃機店8個機台，警方獲報以車追人，在謝男妻子靈堂前將他逮捕；謝聲稱妻子往生，前老闆卻不聞不問才憤而砸店；但警方查出謝砸店前曾和友人駕車在另一家娛樂城店叫囂，撞倒機車後離去，懷疑案情不單純，正追查謝男涉案動機。

警方調查，位於左營區華夏路一家大型娃娃機店，今天凌晨一名持鐵鎚男子走進店內，不分青紅皂白，砸毀數個機台後，未取走任何財物，即驅車離去。

轄區左營警分局警方獲報前往處理，店家清理共有8台夾娃娃機台的玻璃遭砸毀，警方調閱監視器以車追人，隨後在本館路一處靈堂前逮捕涉案的謝姓男子（44歲）。

謝男供稱，因妻子往生，娃娃機店的前老闆疏於關懷，未即時慰問送花圈，遂心生不滿，駕車砸店洩恨。

警方原以為是單純砸店案，但網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，一名男子駕車在左營區富民路一家娛樂城店叫囂，店家有人出面制止，男子駕車離去前還「不小心」將店前一輛機車撞倒，友人下車將機車扶起後才驅車離去。

警方後發現該名駕車的男子就是謝男，懷疑謝涉砸店、在娛樂城店前叫囂的兩起案件動機不單純，正深入追查其涉案原因。

謝姓男子今晨持鐵純砸毀位於高雄市左營區一家娃娃機店8個機台，謝在妻子靈堂前被逮，供稱，因妻子往生，前老闆不聞不問才憤而砸店。記者石秀華／翻攝
謝姓男子今晨持鐵純砸毀位於高雄市左營區一家娃娃機店8個機台，謝在妻子靈堂前被逮，供稱，因妻子往生，前老闆不聞不問才憤而砸店。記者石秀華／翻攝
謝姓男子今天凌晨持鐵純砸毀位於高雄市左營區一家娃娃機店8個機台，謝在妻子靈堂前被逮，供稱，因妻子往生，前老闆不聞不問才憤而砸店。記者石秀華／翻攝
謝姓男子今天凌晨持鐵純砸毀位於高雄市左營區一家娃娃機店8個機台，謝在妻子靈堂前被逮，供稱，因妻子往生，前老闆不聞不問才憤而砸店。記者石秀華／翻攝
謝姓男子今晨持鐵純砸毀位於高雄市左營區一家娃娃機店8個機台，謝在妻子靈堂前被逮，供稱，因妻子往生，前老闆不聞不問才憤而砸店。記者石秀華／翻攝
謝姓男子今晨持鐵純砸毀位於高雄市左營區一家娃娃機店8個機台，謝在妻子靈堂前被逮，供稱，因妻子往生，前老闆不聞不問才憤而砸店。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方查出謝男砸毀娃娃機店前，曾到富民路上一家娛樂城店叫囂，懷疑涉案動機不單純。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
左營警分局警方查出謝男砸毀娃娃機店前，曾到富民路上一家娛樂城店叫囂，懷疑涉案動機不單純。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
左營警分局警方查出謝男砸毀娃娃機店前，曾到富民路上一家娛樂城店叫囂，懷疑涉案動機不單純。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
左營警分局警方查出謝男砸毀娃娃機店前，曾到富民路上一家娛樂城店叫囂，懷疑涉案動機不單純。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

夾娃娃機 老闆 監視器

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