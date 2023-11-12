婦人順手採摘盆栽九層塔 代價出爐依竊盜判罰100倍

61歲張姓婦人今年5月在苗栗市中華路，順手採1把路邊盆栽九層塔，她雖匯款100元賠償，仍被法院依竊盜罪判處2000元罰金，全案仍可上訴，1把約20元九層塔，張婦因此被法辦還付出2100元代價。

苗栗警察分局北苗派出所5月31日中午接獲報案，一名在夜市販售泰式料理的攤商備料客人預訂的餐點，發現種在苗栗市中華路旁盆栽的九層塔被偷採，警方循線鎖定張姓婦人5月30日下午騎車路經，順手牽羊偷採1把九層塔，全案依竊罪嫌移送地檢署偵辦。

案經檢察官起訴，苗栗地方法院最近判決，法官調查，張婦5月30日下午4點多竊取被害人種植的1把九層塔，價值約20元，被害人調閱監視器錄影畫面後報警，循線通知張婦到案查獲。

張婦否認竊盜，辯稱她先前看到很多人去那邊採九層塔，以為是供大家摘取，所以沒有特別去問是否可以摘取，而依一般社會常情，種植盆栽放置在自家門口附近所在多有，且並無張貼「免費摘取」、「自行取用」或「拋棄」，張婦所辯是卸責之詞，不足採信。

法官審酌張婦並非無正常工作能力，圖一己之利，不循正當途徑獲取財物，恣意竊取他人財物，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，張婦未能與被害人和解或取得宥恕，張婦犯竊盜罪，處罰金2000元，如易服勞役，以1000元折算1天，全案仍可上訴，此外，張婦以郵政匯票方式給付被害人100元，可認已彌補失竊財物損害，無庸再諭知沒收犯罪利得。