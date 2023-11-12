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梧棲民宅大火消防搶救 一對夫妻從二樓跳下逃生受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區一處民宅今天凌晨發生火警，火勢和濃煙從一樓竄升，消防隊員迅速到場搶救撲滅，屋內一對夫妻情急下從二樓跳樓逃生都受傷，起火原因由消防局調查中。

台中市消防局今天凌晨0點45分受理報案，梧棲區中央路一段663巷有住宅火警，派遣第四大隊、梧棲分隊等共計4個單位，出動各式消防車11輛、消防人員26名，由林文榮組長擔任指揮官。

現場是是3層樓透天民宅，消防隊員到場發現，一樓客廳起火燃燒，佈署水線搶救，火勢1點05分撲滅，災戶內2位民眾45歲男子和43歲女子自行逃生，拒絕送醫，無人員受傷；附近鄰居表示，屋內一對夫妻，他們從二樓跳下，手被璃璃割傷無大礙，已自行就醫。

民宅一樓客廳傢俱等物品燒毀，燃燒面積20平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

台中市梧棲區今天凌晨發生民宅火警，消防隊員搶救前，一對夫妻從二樓跳下逃生。圖／台中市消防局提供
台中市梧棲區今天凌晨發生民宅火警，消防隊員搶救前，一對夫妻從二樓跳下逃生。圖／台中市消防局提供
台中市梧棲區今天凌晨發生民宅火警，消防隊員搶救前，一對夫妻從二樓跳下逃生。圖／台中市消防局提供
台中市梧棲區今天凌晨發生民宅火警，消防隊員搶救前，一對夫妻從二樓跳下逃生。圖／台中市消防局提供
台中市梧棲區今天凌晨發生民宅火警，消防隊員搶救前，一對夫妻從二樓跳下逃生。圖／台中市消防局提供
台中市梧棲區今天凌晨發生民宅火警，消防隊員搶救前，一對夫妻從二樓跳下逃生。圖／台中市消防局提供

梧棲 台中市

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