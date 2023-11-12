聽新聞
test
0:00 / 0:00
梧棲民宅大火消防搶救 一對夫妻從二樓跳下逃生受傷
台中市梧棲區一處民宅今天凌晨發生火警，火勢和濃煙從一樓竄升，消防隊員迅速到場搶救撲滅，屋內一對夫妻情急下從二樓跳樓逃生都受傷，起火原因由消防局調查中。
台中市消防局今天凌晨0點45分受理報案，梧棲區中央路一段663巷有住宅火警，派遣第四大隊、梧棲分隊等共計4個單位，出動各式消防車11輛、消防人員26名，由林文榮組長擔任指揮官。
現場是是3層樓透天民宅，消防隊員到場發現，一樓客廳起火燃燒，佈署水線搶救，火勢1點05分撲滅，災戶內2位民眾45歲男子和43歲女子自行逃生，拒絕送醫，無人員受傷；附近鄰居表示，屋內一對夫妻，他們從二樓跳下，手被璃璃割傷無大礙，已自行就醫。
民宅一樓客廳傢俱等物品燒毀，燃燒面積20平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言