梧棲民宅大火消防搶救 一對夫妻從二樓跳下逃生受傷

台中市梧棲區一處民宅今天凌晨發生火警，火勢和濃煙從一樓竄升，消防隊員迅速到場搶救撲滅，屋內一對夫妻情急下從二樓跳樓逃生都受傷，起火原因由消防局調查中。

台中市消防局今天凌晨0點45分受理報案，梧棲區中央路一段663巷有住宅火警，派遣第四大隊、梧棲分隊等共計4個單位，出動各式消防車11輛、消防人員26名，由林文榮組長擔任指揮官。

現場是是3層樓透天民宅，消防隊員到場發現，一樓客廳起火燃燒，佈署水線搶救，火勢1點05分撲滅，災戶內2位民眾45歲男子和43歲女子自行逃生，拒絕送醫，無人員受傷；附近鄰居表示，屋內一對夫妻，他們從二樓跳下，手被璃璃割傷無大礙，已自行就醫。