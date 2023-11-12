花蓮民宅深夜惡火延燒8戶 18歲高中生喪命

花蓮吉安鄉一棟民宅今天凌晨發生火警，火勢受東北季風影響，迅速延燒8戶，10餘名住戶順利脫困。其中1名疑似在起火戶的江姓高中生因來不及逃難喪生，令家屬悲痛不已，詳細起火原因尚需進一步調查。

花蓮縣消防局今天凌晨0時19分接獲報案，發生民宅火警，出現火光及大量濃煙，派遣花蓮、吉安、仁里、美崙、特搜車組10餘輛消防車、20多名消防人員前往，抵達時發現現場為1棟3層樓建物，因東北季風風勢強勁已全面燃燒，開始往兩旁鄰戶延燒。消防人員布約在30分鐘後控制火勢並查找受困者。

由於報案者表示自己受困在房子的2樓，卻通話到一半斷線，消防人員背空氣瓶進入屋內搶救，在屋頂發現2名被濃煙嗆傷男女，分別是56歲江姓屋主及其25歲女兒，之後又在另棟發現遭濃煙嗆傷的男子，將3人救出送醫，所幸暫無生命危險。

消防人員逐戶搜索後，在起火點2樓房間，發現疑似逃生不及的18歲江姓高中生，已沒有生命跡象，後續交由檢警調查死因。

有鄰居說，凌晨0時許聞到燒焦味，到外面查看發現隔壁的1樓車庫起火，趕快敲門叫人，睡在1樓的江姓阿公、阿嬤從後面逃出，哭喊孫子人還在裡面，稱車庫停放汽車與機車，很快就燒起來。