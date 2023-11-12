花蓮吉安民宅凌晨大火延燒8戶 男高中生命喪火窟

中央社／ 花蓮縣8日電

花蓮縣吉安鄉南海三街12日凌晨發生火警，由於東北季風影響刮起大風，在風勢助長下，火勢很快蔓延往左右延燒，消防人員抵達時現場已全面燃燒，立即佈多條水線打火。（民眾提供） 中央社
花蓮縣吉安鄉南海三街12日凌晨發生火警，由於東北季風影響刮起大風，在風勢助長下，火勢很快蔓延往左右延燒，消防人員抵達時現場已全面燃燒，立即佈多條水線打火。（民眾提供） 中央社

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生火警，大火延燒8戶民宅，其中18歲江姓高中生命喪火窟，家屬哀痛欲絕，另3人嗆傷送醫，詳細起火原因警消調查中。

花蓮縣消防局表示，今天凌晨0時19分接獲民眾報案，南海三街35巷內一棟2層樓RC透天厝起火燃燒，現場有火光及大量濃煙，立即派遣花蓮、吉安、仁里、美崙、特搜車組共20多名消防人員趕往現場。

由於東北季風影響，今天晚間刮起大風，在風勢助長下，火勢很快蔓延往左右延燒，消防人員抵達時現場已全面燃燒，立即佈多條水線打火。

有報案者說自己受困在屋內2樓，通話數分鐘就斷線，再也無法聯繫上，於是消防員揹空氣瓶進入屋內找人，在屋頂發現1男1女，將被濃煙嗆傷的2人救出；隨後在另一戶民宅找到也被濃煙嗆傷的男子，共救出3人，另外10多名附近住戶順利逃生。

約半小時左右，大火受到控制，消防人員逐戶、逐間搜索，其中1戶2樓的房間內發現疑似報案但逃生不及的江姓男高中生，已經失去生命跡象。他的阿公、阿嬤已從1樓後門逃出火場，一直哭喊孫子還在裡面，警消拉起封鎖線將進行調查。

鄰居說，江姓少年就讀花蓮高中3年級，平常跟父母、姊姊、阿公、阿嬤同住，江父與姊姊被消防員救出，媽媽最近幾天因出國參加親友婚禮而不在家。

花蓮縣消防局秘書李龍聖表示，根據起火住戶描述，1樓車庫有大量火煙冒出，至於現場存放什麼東西，起火原因等還要深入調查。

花蓮 消防員

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