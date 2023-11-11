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影／新莊汽車失控釀6車追撞 2人輕傷送醫肇因待查
王姓男子今天下午開車行經新北市新莊區思源路，不慎往前追撞一輛汽車、一輛機車及一輛腳踏車，王男人車偏移再向右碰撞臨停路旁兩輛汽車，造成多車毀損、2人輕傷送醫急救，所幸皆沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，王姓男子（26歲）今天下午1時52分左右開車行經新北市新莊區思源路287巷口，不慎往前追撞陳女（42歲）所騎機車、陳女（43歲）所騎腳踏車及另輛陳女（54歲）所駕駛汽車。
追撞瞬間王男人車偏移再往右碰撞郭男、蘇男臨停兩輛汽車，導致現場6車碰撞車身車頭毀損，造成2人肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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