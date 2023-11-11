快訊

加入加薩論戰！馬斯克直言：若殺害孩子 將培養出更多哈瑪斯成員

火山恐噴發？10月底已逾2萬次地震 冰島宣布進入緊急狀態、撤離民眾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新莊汽車失控釀6車追撞 2人輕傷送醫肇因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

王姓男子今天下午開車行經新北市新莊區思源路，不慎往前追撞一輛汽車、一輛機車及一輛腳踏車，王男人車偏移再向右碰撞臨停路旁兩輛汽車，造成多車毀損、2人輕傷送醫急救，所幸皆沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，王姓男子（26歲）今天下午1時52分左右開車行經新北市新莊區思源路287巷口，不慎往前追撞陳女（42歲）所騎機車、陳女（43歲）所騎腳踏車及另輛陳女（54歲）所駕駛汽車。

追撞瞬間王男人車偏移再往右碰撞郭男、蘇男臨停兩輛汽車，導致現場6車碰撞車身車頭毀損，造成2人肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

王男今天下午開車不慎，人車在新北市新莊區思源路追撞5車，造成現場兩輕傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
王男今天下午開車不慎，人車在新北市新莊區思源路追撞5車，造成現場兩輕傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
王男今天下午開車不慎，人車在新北市新莊區思源路追撞5車，造成現場兩輕傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
王男今天下午開車不慎，人車在新北市新莊區思源路追撞5車，造成現場兩輕傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
王男今天下午開車不慎，人車在新北市新莊區思源路追撞5車，造成現場兩輕傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
王男今天下午開車不慎，人車在新北市新莊區思源路追撞5車，造成現場兩輕傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
王男今天下午開車不慎，人車在新北市新莊區思源路追撞5車，造成現場兩輕傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
王男今天下午開車不慎，人車在新北市新莊區思源路追撞5車，造成現場兩輕傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
王男今天下午開車不慎，人車在新北市新莊區思源路追撞5車，造成現場兩輕傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
王男今天下午開車不慎，人車在新北市新莊區思源路追撞5車，造成現場兩輕傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
王男今天下午開車不慎，人車在新北市新莊區思源路追撞5車，造成現場兩輕傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
王男今天下午開車不慎，人車在新北市新莊區思源路追撞5車，造成現場兩輕傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

酒駕 腳踏車

延伸閱讀

影／新莊機車行後方冒濃煙 新北消防人車馳援

桃園平鎮5車連環追撞！瓦斯鋼瓶散落一地 車體變形、4人受困

2023藝起來新莊串門子 畫臉譜、操偶明開放限量報名

影／計程車左轉停路中禮讓行人 雙載機車閃避不及追撞

相關新聞

7旬山友登合歡溪步道 拍照墜200公尺深山谷…全身多處骨折身亡

南投縣合歡溪步道是國寶魚櫻花鉤吻鮭復育基地，水質清澈、風景優美，昨天20人登山隊到合歡溪步道登山，拍攝團體照時，76歲男...

高雄這間派出所谷歌地圖評4星 竟「永久歇業」原因曝光

網路谷歌地圖，不少人外岀都靠它導航，有時吃個飯，也得看一眼地圖店家評價，不過，近期有民眾發現，高雄市警局楠梓分局後勁派出...

死神手中搶命！便利店員工突倒地昏迷 消防電擊3次救回

便利商店林姓店員上個月27日上午突然在店內昏倒，旋即沒有生命徵象。同事驚見趕緊通報119派人前來協處。新北市消防局獲報人...

前車突然左轉彎…大貨車急閃失控自撞護欄 駕駛緊急送醫

徐姓大貨車司機今天下午開車行經新莊區新北大道七段，遇前方另輛汽車突然左轉，徐男人車閃避不及，失控自撞左側水泥護欄，造成腳...

台中晚間當街傳槍響 前女友不肯下樓…莽男竟對空鳴槍

台中市今晚傳出槍響，黃姓男子和曾姓前女友先前在網路上爭執，黃不滿今晚7點多跑到對方住處要她下樓理論，未料曾女堅持不理他，...

影／新莊汽車失控釀6車追撞 2人輕傷送醫肇因待查

王姓男子今天下午開車行經新北市新莊區思源路，不慎往前追撞一輛汽車、一輛機車及一輛腳踏車，王男人車偏移再向右碰撞臨停路旁兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。