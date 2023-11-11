台中晚間當街傳槍響 前女友不肯下樓…莽男竟對空鳴槍

台中市今晚傳出槍響，黃姓男子和曾姓前女友先前在網路上爭執，黃不滿今晚7點多跑到對方住處要她下樓理論，未料曾女堅持不理他，黃一時激動竟然當街對空開了1槍，警方獲報已掌握黃男身分，並沿街調閱監視器追查動向，全案朝槍砲、恐嚇等罪嫌偵辦中。

台中第2分局指出，今晚7點多獲報北區東光三街有人開槍，到場發現1顆彈殼，經查嫌疑人黃姓男子（27歲）因日前和曾姓前女友因網路貼文爭執，今晚7點多開車到曾女住家樓下要她下來當面談判。

未料曾女拒絕出面，黃竟亮出1把並當街開了1槍，所幸其對空鳴槍沒有傷及旁人也未擊中建物，但槍響造成附近民眾恐慌，曾女母親也立即向警方報案。

警方表示，目前已經掌握黃男身分，初步未發現有相關幫派背景，同時沿街調閱監視器發現他開槍後就往東光東街方向逃逸，正全力追捕中，全案朝槍砲、恐嚇等罪嫌偵辦中。