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警報器大作淡水民宅竄火煙 新北消防馳援2嗆傷…起火原因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區新民街一棟民宅7樓，今天傍晚冒出大量火煙，新北市消防獲報出動人出趕抵布水線灌救，現場屋主及其胞弟有些微嗆傷，緊急協助送醫急救沒有大礙，起火原因待查。

據了解，謝姓男子（59歲）與胞弟（55歲）今天同在新北市淡水區新民街7樓住處，約莫傍晚5時許，家中客廳突然冒出大量黑煙，伴隨現場火警自動警報大作，謝家兄弟與住戶紛紛下樓避難。鄰居見謝家屋內冒出大量黑煙，趕緊通報119派員前來。

新北市消防局獲報出動60名消防員、25輛各式搶救車輛趕抵，布水線將火撲滅，謝家兄弟有些微嗆傷，預防性送醫沒有大礙。現場殘火處理，起火點為客廳所堆放的雜物及易燃物品，初估燃燒面積約5平方公尺，起火原因待查。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災時，恐造成火勢過大或延燒之虞。另社區大樓應定期檢修申報，確保大樓火警警報設備有效動作及消防設備的堪用，能有效於第一時間預警火災的發生並使用消防設備滅火與逃生。

新北市淡水區新民街一棟民宅7樓今天傍晚冒出大量火煙，新北消防到場馳援。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區新民街一棟民宅7樓今天傍晚冒出大量火煙，新北消防到場馳援。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區新民街一棟民宅7樓今天傍晚冒出大量火煙，新北消防到場馳援。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區新民街一棟民宅7樓今天傍晚冒出大量火煙，新北消防到場馳援。記者曾伯愷／翻攝

淡水 火災

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