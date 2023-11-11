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Coldplay今晚開唱人潮擁聚 往常黃牛票不見了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

英國搖滾天團Coldplay今晚在高雄世運主場館開唱，警方動員蒐證查察賣黃牛票，令員警意外，到進場後，未見賣黃牛票的人。

Coldplay今、明2晚在高雄開演唱會，今晚高雄世運主場館前人潮聚集，世運主場館兩邊道路左楠路、軍校路，人車比往常增加，偶有小車禍發生，立即由警方派員排除。

今晚7時30分，高雄市長陳其邁由市府團隊陪同，抵達世運主場館，他由世運大道走進主場館會場，更引起許多「邁粉」尖叫，爭相要和他合照，陳其邁也不拒絕，親切合影。

以前天團演唱會，常有賣黃牛票或買票受騙情形，高雄警方今天在觀眾入場時，四處查看是否有人趁機賣黃牛票，令員警意外的是，不但未發現賣黃牛票，就連警方行動派出所也沒再接到民眾報警買票受騙。

高雄市新聞局長項賓和說，除了和售票系統有關，警方在抓就沒人敢賣，他還聽說，有人買票要賣黃牛票，後來賣不出去只好削價賤賣。

Coldplay今晚高雄開唱，高雄市長晚間抵達世運主場館，被「邁粉」簇擁合影。記者林保光／攝影
Coldplay今晚高雄開唱，高雄市長晚間抵達世運主場館，被「邁粉」簇擁合影。記者林保光／攝影
Coldplay今晚高雄開唱，世運主場館前人潮擁聚。記者林保光／攝影
Coldplay今晚高雄開唱，世運主場館前人潮擁聚。記者林保光／攝影

黃牛 陳其邁

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