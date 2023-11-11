Coldplay今晚開唱人潮擁聚 往常黃牛票不見了
英國搖滾天團Coldplay今晚在高雄世運主場館開唱，警方動員蒐證查察賣黃牛票，令員警意外，到進場後，未見賣黃牛票的人。
Coldplay今、明2晚在高雄開演唱會，今晚高雄世運主場館前人潮聚集，世運主場館兩邊道路左楠路、軍校路，人車比往常增加，偶有小車禍發生，立即由警方派員排除。
今晚7時30分，高雄市長陳其邁由市府團隊陪同，抵達世運主場館，他由世運大道走進主場館會場，更引起許多「邁粉」尖叫，爭相要和他合照，陳其邁也不拒絕，親切合影。
以前天團演唱會，常有賣黃牛票或買票受騙情形，高雄警方今天在觀眾入場時，四處查看是否有人趁機賣黃牛票，令員警意外的是，不但未發現賣黃牛票，就連警方行動派出所也沒再接到民眾報警買票受騙。
高雄市新聞局長項賓和說，除了和售票系統有關，警方在抓就沒人敢賣，他還聽說，有人買票要賣黃牛票，後來賣不出去只好削價賤賣。
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