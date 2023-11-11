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影／穿藍披風又跑又跳！鶯歌3童趁母睡覺爬屋頂玩耍 住戶嚇壞急報警

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鶯歌區3名年幼小姐弟，今天上午趁著父親外出、母親在客廳睡覺，3姊弟竟爬上社區大樓樓頂玩耍，現場沒有任何護欄及防護措施，被附近住戶用手機拍下報警協處。警方獲報趕抵，3名小朋友已安全回家，警方當場告誡家長，後續通報分局防治組家防官及婦幼系統。

據了解，新北市鶯歌區3名分別是3歲、5歲、7歲的小姊弟，今天上午10時50分左右，趁著父親外出，母親在住處客廳沙發睡覺，偷偷來到社區大樓頂，旋即爬上屋頂玩耍。由於現場沒有任何護欄及防護措施，3姊弟在屋頂上來回奔跑，險象環生。有前棟住戶看見，用手機拍下3姊弟玩耍過程，並通報警方到場協助。

三峽警方獲報派員趕抵，3姊弟已平安返回住處，員警當場告誡小朋友媽媽，童母承諾會上鎖多加看管，警抄登資料離去，後續通報分局防治組家防官及婦幼系統。

新北市鶯歌區3名年幼小姐弟爬上社區屋頂玩耍，警方告誡童母依法通報相關單位。圖／民眾提ㄍㄨㄥ
新北市鶯歌區3名年幼小姐弟爬上社區屋頂玩耍，警方告誡童母依法通報相關單位。圖／民眾提ㄍㄨㄥ
新北市鶯歌區3名年幼小姐弟爬上社區屋頂玩耍，警方告誡童母依法通報相關單位。圖／民眾提供
新北市鶯歌區3名年幼小姐弟爬上社區屋頂玩耍，警方告誡童母依法通報相關單位。圖／民眾提供

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