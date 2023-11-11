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影／棋牌會館藏學區涉賭…社區友善網通報 警逮18人大學生占12人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區一間棋牌會館藏身學區旁，海山警方接獲社區友善網通報人員進出複雜，昨晚前往查緝，當場逮捕負責人卓姓男子及員工林姓女員工及16名賭客，其中12人為大學生，警詢後今依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市局海山警分局日前透過與轄區內的里長、鄰長、社區大樓管委會建構的「社區友善通報網」通報得知，板橋區文化路1段，鄰近致理科大附近巷弄內，有一間棋牌會館人員出入分子複雜，且屋內吵雜聲不斷，疑似有非法賭博情事。

警方蒐證多日，昨晚10時持新北地院核發搜索票前往查緝，當場查獲負責人卓姓男子（26歲）、林姓女員工（20歲）二人及陳姓賭客等16人，其中有12人為大學生，警方查扣賭資1萬9320元、抽頭金3萬850元、麻將16副、監視器1組、帳冊1本、電腦主機1組、手機2支及撲克牌10副等證物。

據了解，該棋牌會館透過網路論壇貼文，媒介賭客以新臺幣100元為一底、一台20元，200元為一底、一台50元，300元為一底、一台100元等方式招攬，並提供籌碼對賭輸贏，從中向賭客收取桌檯費，藉此謀取利潤。警詢後，今將卓姓負責人、林姓女員工及陳姓賭客等18人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

海山警分局長王鴻儒表示，賭博場所為治安顧慮源頭，易衍生各類暴力犯罪，危害治安至鉅，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所，運用各式偵查手段進行清查，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」工作，持續布建並與居民建立友善通報網，斬斷犯罪根源，以淨化社會治安。

新北市板橋區一間棋牌會館藏身學區旁涉賭，海山警方接獲社區友善網通報人員進出複雜，昨逮18人涉嫌賭博，其中大學生就占12人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間棋牌會館藏身學區旁涉賭，海山警方接獲社區友善網通報人員進出複雜，昨逮18人涉嫌賭博，其中大學生就占12人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間棋牌會館藏身學區旁涉賭，海山警方接獲社區友善網通報人員進出複雜，昨逮18人涉嫌賭博，其中大學生就占12人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間棋牌會館藏身學區旁涉賭，海山警方接獲社區友善網通報人員進出複雜，昨逮18人涉嫌賭博，其中大學生就占12人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間棋牌會館藏身學區旁涉賭，海山警方接獲社區友善網通報人員進出複雜，昨逮18人涉嫌賭博，其中大學生就占12人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間棋牌會館藏身學區旁涉賭，海山警方接獲社區友善網通報人員進出複雜，昨逮18人涉嫌賭博，其中大學生就占12人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間棋牌會館藏身學區旁涉賭，海山警方接獲社區友善網通報人員進出複雜，昨逮18人涉嫌賭博，其中大學生就占12人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間棋牌會館藏身學區旁涉賭，海山警方接獲社區友善網通報人員進出複雜，昨逮18人涉嫌賭博，其中大學生就占12人。記者王長鼎／翻攝

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