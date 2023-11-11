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台南40多歲男子疑酒醉 情緒不穩蹲坐鹽水溪橋墩

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局下午3時27分據報，有名男子疑似酒醉，情緒不穩，蹲坐在橫跨安南及北區鹽水溪橋墩，不明原因揮動水果刀，路過人車見狀嚇出一身冷汗，消防局出動人車在橋上保持距離，安撫他情緒，另出動船艇在岸上戒備，幸經30分鐘溝通，他被勸說下橋，警方正進一步了解其原委。

據調查，40多歲盧姓男子情緒不穩，打赤膊跨坐在鹽水橋自行車道旁的橋墩上頭，消防人員擔心刺激其情緒，還關閉警笛，在民眾指引下趨近他所在橋墩，但因身上持有水果刀，消防人員也不敢冒然逼近，保持距離勸說他下來。

同時，因情況危急，消防人員擔心他有進一步動作，也出動救生艇到場，在鹽水溪岸上待命，所幸，他被安然勸說下來，也無危安之虞。台南市警三分局員警到場，他則不願多說，正由警方進一步了解中。

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消防人員擔心盧男有進一步動作，也出動救生艇到場，在鹽水溪岸上待命。圖／讀者提供
消防人員擔心盧男有進一步動作，也出動救生艇到場，在鹽水溪岸上待命。圖／讀者提供
盧姓男子下午疑似酒醉，情緒不穩，坐上橫跨安南及北區鹽水溪橋墩，令路過人車見狀嚇出一身冷汗。圖／讀者提供
盧姓男子下午疑似酒醉，情緒不穩，坐上橫跨安南及北區鹽水溪橋墩，令路過人車見狀嚇出一身冷汗。圖／讀者提供

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