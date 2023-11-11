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又見行人地獄…9旬翁走斑馬線遭遊覽車撞倒 重傷仍未脫險

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

又見行人地獄。花蓮市一名92歲謝姓老翁，今早在化道路走行人穿越道時，遭左轉的遊覽車撞上，當場重傷倒地，顱內出血及肋骨骨折送醫急救，尚未脫離險境。警方調查遊覽車吳姓駕駛沒有喝酒，疑似視線死角未注意行人才釀禍，正調閱附近監視器釐清肇事原因。

警方調查，今天上午8時許，47歲吳姓男子駕駛遊覽車空車，沿化道路由西往東直行，到了中美路口要左轉，疑似因為視線死角，沒看到92歲謝姓老翁走在化道路斑馬線上，不慎撞上。

遊覽車雖然緊急煞車，但謝姓老翁已被撞倒當場昏迷，血流一地，美崙消防分隊獲報趕往救援，發現傷患顱內出血、肋骨骨折，傷勢非常嚴重，緊急送醫搶救後雖恢復呼吸心跳，還沒有脫離險境。

警方初步調查，吳姓遊覽車駕駛有合格駕照、沒有酒駕，但是沒有禮讓行人，依據道路交通管理處罰條例第44條，在行人穿越道未停讓行人，因而肇事致人受傷或死亡者，可處7200元以上3萬6000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕照，已調閱路口及附近店家監視器，釐清事發原因。

花蓮市92歲謝姓老翁今天走在市區化道路斑馬線上，遭遊覽車撞倒，傷重送醫，仍未脫險。記者王燕華／翻攝
花蓮市92歲謝姓老翁今天走在市區化道路斑馬線上，遭遊覽車撞倒，傷重送醫，仍未脫險。記者王燕華／翻攝

遊覽車 駕照 行人地獄 車禍

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