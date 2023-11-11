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電動機車碰撞小貨車！9旬騎士送醫不治 肇事原因待查

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣一名90歲彭姓老翁今天騎電動機車在玉里鎮客城路直行時，和一輛左轉的小貨車碰撞，彭姓老翁倒地後被送醫急救，傷重不治，警方調查，小貨車由75歲黃姓老翁駕駛，雙方沒有酒駕，還在釐清肇事原因。

這起車禍發生在今天上午9時16分，90歲的彭姓老翁當時騎電動機車，沿台30線往玉里方向直行，在台30線12.3公里處的客城路段一處岔路口，與一輛從無名巷出來，由西往東要左轉台30線的自小貨車發生碰撞，彭姓老翁因撞擊力道當場倒地，頭、臉重傷，身上也有多處擦挫傷，被消防人員送往玉里慈濟醫院急救，約一小時後宣告死亡。

警方調查，小貨車由75歲的黃姓老翁駕駛，有合格駕照，彭、黃兩人都沒有酒駕，肇事原因為何，還待車禍事故處理小組調查。

花蓮縣75歲黃姓老翁駕駛自小貨車，在台30線路口撞上騎乘電動機車的彭姓老翁，彭姓老翁倒地送醫急救不治。圖／民眾提供
花蓮縣75歲黃姓老翁駕駛自小貨車，在台30線路口撞上騎乘電動機車的彭姓老翁，彭姓老翁倒地送醫急救不治。圖／民眾提供
花蓮縣台30線玉里鎮客城路段一處岔路口，今天早上發生電動機車與小貨車碰撞車禍，90歲彭姓機車騎士送醫不治。圖／民眾提供
花蓮縣台30線玉里鎮客城路段一處岔路口，今天早上發生電動機車與小貨車碰撞車禍，90歲彭姓機車騎士送醫不治。圖／民眾提供
花蓮縣玉里鎮90歲彭姓老翁騎乘電動機車，與小貨車碰撞，機車倒地車殼碎裂。圖／民眾提供
花蓮縣玉里鎮90歲彭姓老翁騎乘電動機車，與小貨車碰撞，機車倒地車殼碎裂。圖／民眾提供

電動機車 車禍 花蓮

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