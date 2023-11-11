影／斑馬線上被撞斷腿！客運右轉未禮讓行人 中和7旬嬤卡前輪哀號

一輛新店客運公車今天行經新北市中和區於路口右轉時，疑注意未禮讓行人，撞上走在行人穿越道上的七旬婦人，導致婦人卡在公車右前輪下方，經救護人員救出時，導致婦人左腿骨折緊急送醫後無生命危險，涉嫌肇事的公車司機王姓男子為警方依違反道交條例開單告發。

新北市消防局今天上午11時許獲報，中和區中和路、景安路、宜安路口發生公車撞傷行人意外，救護人員到場發現林姓婦人（72歲）遭右轉新店客運公車撞上，卡在公車右前輪下方，經救護人員救出時，婦人因左腿骨折緊急送至雙和醫院治療後無生命危險。

據了解，由王姓男子（53歲）今天上午11時許，駕車行經中和區中和路右轉景安路與宜安路口時，疑未注意有民眾走在行人穿越道上，未依規定禮讓行人，造成林姓婦人慘被撞斷腿。

公車駕駱王男酒測值為零，警方今依違反道路交通管理處罰條例第44條第2項及第4項製單舉發並吊扣駕照，警方呼籲駕駛應正視「路口停讓觀念」，駕駛車輛行經行人穿越道，務必減速停讓行人優先通行，以維護行人交通安全。