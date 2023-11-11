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影／斑馬線上被撞斷腿！客運右轉未禮讓行人 中和7旬嬤卡前輪哀號

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

一輛新店客運公車今天行經新北市中和區於路口右轉時，疑注意未禮讓行人，撞上走在行人穿越道上的七旬婦人，導致婦人卡在公車右前輪下方，經救護人員救出時，導致婦人左腿骨折緊急送醫後無生命危險，涉嫌肇事的公車司機王姓男子為警方依違反道交條例開單告發。

新北市消防局今天上午11時許獲報，中和區中和路、景安路、宜安路口發生公車撞傷行人意外，救護人員到場發現林姓婦人（72歲）遭右轉新店客運公車撞上，卡在公車右前輪下方，經救護人員救出時，婦人因左腿骨折緊急送至雙和醫院治療後無生命危險。

據了解，由王姓男子（53歲）今天上午11時許，駕車行經中和區中和路右轉景安路與宜安路口時，疑未注意有民眾走在行人穿越道上，未依規定禮讓行人，造成林姓婦人慘被撞斷腿。

公車駕駱王男酒測值為零，警方今依違反道路交通管理處罰條例第44條第2項及第4項製單舉發並吊扣駕照，警方呼籲駕駛應正視「路口停讓觀念」，駕駛車輛行經行人穿越道，務必減速停讓行人優先通行，以維護行人交通安全。

新店客運公車今天行經新北市中和區中和路右轉景安路時未禮讓行人，造成七旬婦人慘被撞斷腿。記者王長鼎／翻攝
新店客運公車今天行經新北市中和區中和路右轉景安路時未禮讓行人，造成七旬婦人慘被撞斷腿。記者王長鼎／翻攝
新店客運公車今天行經新北市中和區中和路右轉景安路時未禮讓行人，造成七旬婦人慘被撞斷腿。記者王長鼎／翻攝
新店客運公車今天行經新北市中和區中和路右轉景安路時未禮讓行人，造成七旬婦人慘被撞斷腿。記者王長鼎／翻攝
新店客運公車今天行經新北市中和區中和路右轉景安路時未禮讓行人，造成七旬婦人慘被撞斷腿。記者王長鼎／翻攝
新店客運公車今天行經新北市中和區中和路右轉景安路時未禮讓行人，造成七旬婦人慘被撞斷腿。記者王長鼎／翻攝

新店客運 骨折 車禍

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