7天變1個月 北市「治安風水師」挨批申請空窗遭竊誰負責

台北市警察局自2001年推出「治安風水師」計畫，至今已有40萬筆以上的檢測數，不過，北市議員何孟樺揪出申請到檢測完畢的時間竟花上快一個月，遠比規範流程的7天多出好幾倍，「等待過程中遭竊，誰要負責？」此外，就連門鎖品牌資料還停留在2001年。北市警察局表示會進行改善，統計近三年住宅竊盜發生有逐年下降。

據了解，治安風水師計畫從2001年起開辦，民眾有居家防竊的需求，可以前往鄰近派出所或線上申請，由訓練過的警員前去住家進行防竊檢測，實施至今已有40萬筆以上的檢測數，北市警局長張榮興說明，今年度就有1100多件檢測量。

何孟樺說，治安風水師對防止居家防竊有一定效果，因為只要有1戶遭竊，根據相關規定周遭7戶都要一併檢測，然而，她的助理在9月17日申請，填寫希望19日申請，沒想到苦等二周才等到警局電話，現場檢測更是拖到10月19日，質疑沒有按照「治安風水師檢測工作流程」的7日時限。

何孟樺說，警員到場檢測後，填寫的檢測表不會留下副本給申請人，如果民眾沒有做筆記，很容易漏聽或忘記，就連滿意度調查表，也是員警請申請人簽名之後，員警再勾選滿意度，「毫無參考標準」。

此外，她發現，治安風水師網站提供的「門鎖品牌分析資料」，至今都仍停留在2001年8月委託消基會辦理的調查，找了專業鎖匠來看這份資料，各種門鎖價位早已有段落差，多數也都停售，全是古董。

何孟樺也說，目前後台數據無法得知有多少民眾主動申請檢測，也無從得知有多少民眾了解這項檢測服務，認為警局要針對容易遭竊的地區重點推廣，提出改善方案。

北市一名派出所長坦言，幾乎沒有民眾會主動申請治安風水師，可能是宣傳不足，大部分民眾都不知道，都要基層警員挨家挨戶去宣傳，若看到防竊不佳，也會建議加裝監視器、換鎖頭等，警局雖然沒有要求件數，但若有幫忙民眾查看「治安風水」，就可申請報獎勵。

北市警察局統計，執行治安風水師計畫皆維持穩定，民國110年有1萬1771件、111年有1萬4002件、112年1到10月有1萬1527件，而北市住宅竊盜發生數統計，近三年發生數逐年下降，民國110年有248件、111年有234件、112年1到9月有189件。同時強調，針對研議措施都會精進改善。