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影／新莊機車行後方冒濃煙 新北消防人車馳援
新北市新莊區中原路一家機車行後方雜物堆今天中午冒出大量濃煙，新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線撲滅火勢，現場無人受傷，消防人員殘火處理，初估燃燒面積約1平方公尺，起火原因待查。
據了解，今天中午12時36分左右，新北市新莊區中原路一家機車行後方堆疊雜物冒出大量濃煙，車行人員嘗試使用滅火器滅火不成，趕緊通報119派員前來救援。新北市消防局獲報出動52名消防人員、32輛各式搶救車輛到場布水線撲滅火勢。
後續消防員殘火處理，發現機車行後方堆疊大批雜物碳化嚴重，研判是起火點，初估燃燒面積約1平方公尺，所幸火災發生當下及時疏散人群，現場火勢未波及延燒，至於確切起火原因，有待火調人員調查釐清。
新北市消防局第二救災救護大隊提醒，民眾遇到火災，嘗試使用滅火器滅火之前，應先規劃好撤離路線，若滅火器無法有效撲滅火勢，應果斷放棄初期滅火進行逃生自保，以免發生危險。
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