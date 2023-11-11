影／新莊機車行後方冒濃煙 新北消防人車馳援

新北市新莊區中原路一家機車行後方雜物堆今天中午冒出大量濃煙，新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線撲滅火勢，現場無人受傷，消防人員殘火處理，初估燃燒面積約1平方公尺，起火原因待查。

據了解，今天中午12時36分左右，新北市新莊區中原路一家機車行後方堆疊雜物冒出大量濃煙，車行人員嘗試使用滅火器滅火不成，趕緊通報119派員前來救援。新北市消防局獲報出動52名消防人員、32輛各式搶救車輛到場布水線撲滅火勢。

後續消防員殘火處理，發現機車行後方堆疊大批雜物碳化嚴重，研判是起火點，初估燃燒面積約1平方公尺，所幸火災發生當下及時疏散人群，現場火勢未波及延燒，至於確切起火原因，有待火調人員調查釐清。