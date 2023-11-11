單向轉彎車道沒打方向燈遭檢舉罰錢 屏東鄉民怒批「政府搶錢！」
屏東陳姓女子上個月開車沿麟洛鄉台1線，由北往南行駛，行經麟洛運動公園附近，進入有防撞桿區隔的單向右轉道準備轉彎時，因沒有打方向燈，遭後方車輛拍照檢舉，被罰款1200元，她收到罰單後拍照發網自嘲，「我以荷包呼籲大家注意，在這個彎道還是要打方向燈」，引起網友議論；交通隊表示，該路段右轉處，有明確的右轉標線，應依規打右轉方向燈。
屏東縣麟洛鄉中山、永豐路口，由北往南方向有一單向右轉車道，該車道有防撞桿及分隔島與其他道路區隔，多數民眾行駛該處多半未打方向燈，陳女於10月3日下午2點左右行經該車道，沒想到習以為常的駕駛方式卻遭檢舉，她把罰單拍照發上網，引發鄉民熱烈討論，有網友聲援，「就已經在轉彎車道了，打方向燈有什麼意義嗎？」還有鄉民支持她申訴，怒批「政府搶錢！」
交通隊表示，依道路交通安全規則第109條規定，汽車於左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後的左（右）邊方向燈光，另變換車道時，也應先顯示欲變換車道方向的燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道，若未依規定使用燈光，依道路交通管理處罰條例第42條規定，可處汽車駕駛人1200元以上、3600元以下罰鍰。
交通隊指出，經審視，陳女遭檢舉的路段右轉處，有明確的右轉標線，應打右轉方向燈，並呼籲民眾，方向燈為駕車行駛於道路上的駕駛人唯一與相鄰車輛溝通的媒介，車輛即便行駛在轉彎專用道，還是必須要使用方向燈，以提醒後方及對向車輛還有其他方向的用路人，以避免發生交通事故。
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