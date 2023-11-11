三重70歲男清晨駕車精神恍惚 自撞分隔島肇因待查

黃姓男子今天清晨開車行經新北市三重區頂崁街210巷口，疑因精神恍惚自撞中央分隔島，導致汽車前保險桿掉落、車頭毀損，造成黃男下巴肢體擦傷不願就醫。黃男沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，黃姓男子（70歲）今天清晨6時許，獨自開車行經新北市三重區頂崁街210巷口，疑因精神不濟，一時恍神失控自撞中央分隔島，導致黃男汽車前保險桿掉落、車頭毀損。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視黃男下巴及手肘輕微擦挫傷，黃男不願就醫、沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。