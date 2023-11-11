三重70歲男清晨駕車精神恍惚 自撞分隔島肇因待查
黃姓男子今天清晨開車行經新北市三重區頂崁街210巷口，疑因精神恍惚自撞中央分隔島，導致汽車前保險桿掉落、車頭毀損，造成黃男下巴肢體擦傷不願就醫。黃男沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，黃姓男子（70歲）今天清晨6時許，獨自開車行經新北市三重區頂崁街210巷口，疑因精神不濟，一時恍神失控自撞中央分隔島，導致黃男汽車前保險桿掉落、車頭毀損。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視黃男下巴及手肘輕微擦挫傷，黃男不願就醫、沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，駕駛行車途中若覺得精神不濟或是身體不適，應先將車輛停放於路邊稍作休息，同時打電話連繫家人朋友前來接應。若不適狀況仍未改善，應立即撥打119請救護人員協助就醫，切勿勉強自身不適情況繼續駕駛，造成憾事發生。
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