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三重70歲男清晨駕車精神恍惚 自撞分隔島肇因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓男子今天清晨開車行經新北市三重區頂崁街210巷口，疑因精神恍惚自撞中央分隔島，導致汽車前保險桿掉落、車頭毀損，造成黃男下巴肢體擦傷不願就醫。黃男沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，黃姓男子（70歲）今天清晨6時許，獨自開車行經新北市三重區頂崁街210巷口，疑因精神不濟，一時恍神失控自撞中央分隔島，導致黃男汽車前保險桿掉落、車頭毀損。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視黃男下巴及手肘輕微擦挫傷，黃男不願就醫、沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，駕駛行車途中若覺得精神不濟或是身體不適，應先將車輛停放於路邊稍作休息，同時打電話連繫家人朋友前來接應。若不適狀況仍未改善，應立即撥打119請救護人員協助就醫，切勿勉強自身不適情況繼續駕駛，造成憾事發生。

黃男疑因精神恍惚，自撞新北市三重區頂崁街210巷口中央分隔島，所幸黃男下巴肢體擦傷不願就醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
黃男疑因精神恍惚，自撞新北市三重區頂崁街210巷口中央分隔島，所幸黃男下巴肢體擦傷不願就醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
黃男疑因精神恍惚，自撞新北市三重區頂崁街210巷口中央分隔島，所幸黃男下巴肢體擦傷不願就醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
黃男疑因精神恍惚，自撞新北市三重區頂崁街210巷口中央分隔島，所幸黃男下巴肢體擦傷不願就醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

自撞 車禍

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