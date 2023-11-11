影／南投取締飆車2360件 居民：早就該給飆仔教訓

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聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣飆風再起，台14線、139縣道半夜出現機車群聚飆車，還加大油門製造引擎聲浪或狂按喇叭汽笛，讓居民睡夢中被吵醒。南投警分局近日執行取締飆車，在139縣道、彰南路等飆車熱點逐一攔檢，嚴查任何違規改裝車輛，壓制飆車族氣焰。

南投警分局表示，截至11月為止，分局取締超速、改裝車、危險駕駛等違規共2306件，通報噪音車輛50輛，並將持續與環保局等單位聯合稽查噪音改裝車輛。

139縣道全長61公里，是全台第六長的縣道，北從彰化市沿著八卦山脈經南投市、名間鄉、中寮鄉、集集一直到鹿谷鄉。

彰化市到南投市、名間鄉八卦山段，因為山區風景佳、彎道多，吸引重機車隊對聚集，享受過彎壓車快感。還有重機車族分享，從中寮到集集跨越濁水溪到鹿谷鄉，相較於八卦山路段有不同景致，吸引更多重機車族聚集飆車。

台14線國姓鄉福歸村路段，近日也有上百輛重機車深夜聚集飆車，還故意製造引擎聲浪、按鳴喇叭，享受馳騁快感，卻讓沿途居民不堪其擾，也讓交通安全備受威脅。

南投警分局表示，飆車族透過網路號召四處車聚、高音喇叭、引擎聲浪噪音擾民，甚至跑給警察追。為壓制飆車族囂張氣焰，南投警分局擴大執行防制危險駕車勤務，優勢警力重兵部署於南投市139線、名間鄉彰南路重要路段與治安熱點，針對往來車輛逐一檢視，嚴查違規改裝車輛。

警方表示，危險駕車行為極易危害自身與他人安全，依刑法可處5年以下有期徒刑，並處6000元以上2萬4000元以下罰鍰、吊扣駕照牌照與參加道安講習等重罰。警方對飆車行徑零容忍將持續查緝，遏止飆車歪風。

警方在139縣道等飆車熱區重兵攔截，飆車、改裝族一一落網受檢。圖／南投警分局提供
警方在139縣道等飆車熱區重兵攔截，飆車、改裝族一一落網受檢。圖／南投警分局提供
警方封路攔截，讓飆車族無路可逃，乖乖停車受檢。圖／南投警分局提供
警方封路攔截，讓飆車族無路可逃，乖乖停車受檢。圖／南投警分局提供
警方在139縣道等飆車熱區重兵攔截，飆車、改裝族一一落網受檢。圖／南投警分局提供
警方在139縣道等飆車熱區重兵攔截，飆車、改裝族一一落網受檢。圖／南投警分局提供

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