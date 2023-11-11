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尷尬！嘉義婦人卡戒又勾包 腫脹難耐...消防員快速解困
嘉義市有名婦人左手小拇指戒指突然與包包扣環勾在一起，嘗試自行掙脫，但仍然無法自行取下，且手指已經腫脹疼痛，顧不得面子，趕緊到市消防局東區消防分隊求援。消防員利用戰術剪協助移除，解除婦人困擾。
今天上午10點35分，有名婦人拎著包包到市消防局東區分隊表示，左手小拇指的戒指跟包包勾環卡住無法自行取下，尋求協助。
消防員查看婦人的包包竟然勾住小指戒指，手指已有腫脹現象，戒指為銀器材質，向婦人溝通確認後，利用戰術剪強行破壞包包勾環，使戒指與勾環脫勾，將壓迫在手指上與勾環處切斷並小心移除。消防員詢問是否需要送醫，婦人表示手指疼痛感已緩減且身體並無其他大礙不用就醫，向消防員道謝後離去。
嘉義市消防局呼籲民眾，手指因卡戒有腫脹情形，千萬不要過度用力強行摘下，不但可能使手指腫脹情況更加惡化，反而更難取出，可先使用沙拉油、嬰兒油或肥皂等潤滑脫除，如果嘗試以上方法仍無法解決問題，或是手指已呈現腫脹發紫、疼痛的狀態的話，建議最好盡快尋求醫師協助。
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