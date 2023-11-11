真是命大！單攻羊頭山摔落谷 卡150公尺陡坡腳傷打電話求救

一名高姓男子一日單攻中橫四辣之一的羊頭山，疑似迷途偏離步道，不慎摔落陡坡，幸好卡在步道下方約150公尺，左腳及腰椎受傷，自行打電話求救。花蓮縣消防局立即派人趕上山救援，上午10時15分接觸到高男，研判沒有生命危險，但因左小腿撕裂傷無法行走，該處又是陡坡，初步治療後，將以繩索系統將高男拉上步道。

47歲的高姓男子今天上午7時29分打電話向花蓮縣消防局求救，表示一行8人今天一日單攻羊頭山，他在步道2公里處偏離步道，走了約1小時，不小心摔落邊坡，左腳流程腰椎也受傷，需要救援，並提供座標位置。

因事故地點沒有適合的直升機吊掛點，必須以地面救援為主，花蓮縣消防局第一大隊陸續派出3梯次共15人趕往救援，第一梯次的救援隊伍背負器材走了2小時上山，上午10時15分在步道下方約150公尺處接觸到高姓男子，檢傷發現高男意識清楚，左小腿有撕裂傷且腫脹變形，無法行走。

一名救援人員表示，高男跌落處是陡坡，幸好跌落過程有卡住，否則可能直接摔到山谷，「真的命大」。

救援指揮官分隊長溫宗豪說，該處是陡坡，人力搬抬不易，增加救援難度，待第二、三梯次人員趕到，將以繩索系統拖拉上步道。