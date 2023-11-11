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真是命大！單攻羊頭山摔落谷 卡150公尺陡坡腳傷打電話求救
一名高姓男子一日單攻中橫四辣之一的羊頭山，疑似迷途偏離步道，不慎摔落陡坡，幸好卡在步道下方約150公尺，左腳及腰椎受傷，自行打電話求救。花蓮縣消防局立即派人趕上山救援，上午10時15分接觸到高男，研判沒有生命危險，但因左小腿撕裂傷無法行走，該處又是陡坡，初步治療後，將以繩索系統將高男拉上步道。
47歲的高姓男子今天上午7時29分打電話向花蓮縣消防局求救，表示一行8人今天一日單攻羊頭山，他在步道2公里處偏離步道，走了約1小時，不小心摔落邊坡，左腳流程腰椎也受傷，需要救援，並提供座標位置。
因事故地點沒有適合的直升機吊掛點，必須以地面救援為主，花蓮縣消防局第一大隊陸續派出3梯次共15人趕往救援，第一梯次的救援隊伍背負器材走了2小時上山，上午10時15分在步道下方約150公尺處接觸到高姓男子，檢傷發現高男意識清楚，左小腿有撕裂傷且腫脹變形，無法行走。
一名救援人員表示，高男跌落處是陡坡，幸好跌落過程有卡住，否則可能直接摔到山谷，「真的命大」。
救援指揮官分隊長溫宗豪說，該處是陡坡，人力搬抬不易，增加救援難度，待第二、三梯次人員趕到，將以繩索系統拖拉上步道。
羊頭山位於花蓮縣秀林鄉，海拔高度3035公尺，是百岳之一，與畢祿山、白姑大山、屏風山並稱為「中橫四辣」，被山友列為「小辣」等級，羊頭山從登山口到山頂雖然只有4.1公里，但是落差達1000多公尺，一日輕裝來回單攻，需要8到10小時。
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