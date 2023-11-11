北市婦人等不到雙11搶便宜 先被騙走80萬元

雙11來臨，各大商家祭出優惠活動刺激民眾消費，加上年終推出優惠購物熱潮，但已陸續出現民眾被騙受害事件。台北市警察局提醒，詐騙集團可能搭上這波「商機」，趁勢搶攻詐財。

台北市陳姓婦人，3天前接獲詐騙集團電話，對方自稱是她時常上網的購物網站工作人員，打電話確認她是否購買了一支蘋果手機，並選擇以分期支付；陳姓婦人連忙否認，表示沒有買手機，還強調她在等雙11購物節來臨，到時她購物會比較便宜。

對方先列舉婦人先前數項購物記錄，符合婦人印象，又說可能網站購物系統遭駭客入侵，要她到提款機前聽取指示解除分期，又要她線上操作銀行帳戶轉帳，陳婦一時大意，按對方指示操作，不到一小時，被轉走80多萬元。

另外台北市李姓女公務員，時常上網購物，日前她接獲歹徒電話，對方說雙11購物節及年終優惠活動來臨，她因為時常購物，現在成為高級會員，但還需繳交一筆會費，公務員不想交會費，對方要她透過線上操作解除會員資格。

女公務員在對方指示下，先用信用卡線上刷了十多萬元，還把自己的銀行帳號密碼給對方，雖然事後發覺不對，緊急通知銀行止付信用卡，但帳號卻變成人頭帳戶。

台北市婦幼隊邀請知名優質3D動畫FOOD超人參與短片拍攝，製作「小心！假客服真詐財！」宣導短片，提醒民眾防範網路購物詐騙手法，民眾可至臉書搜尋「台北婦幼波麗士」瀏覽，或到https://youtu.be/h9h0drFWYuc直接觀看。

婦幼隊提醒，歹徒會假扮賣家，聲稱無法下單或系統異常，傳送連結繼續交易動作，警方提醒假網址也有可能轉換成短網址誘騙，避免點擊或填入身分證號碼、信用卡卡號及帳號密碼等敏感資料。