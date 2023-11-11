台版無間道？率14人包圍三重派出所 囂張原因曝光

翁男與妻子、兒子這個月5日晚上率眾包圍三重派出所，翁姓父子一度硬闖派出所被員警攔下推離喝令解散。當晚派出所被人包圍畫面在網路瘋傳，引發社會譁然。知情人士表示，翁男膽敢在太歲頭上動土，原來是已詢問某外勤官警，確認所長剛到任和善可欺，才會囂張糾眾包圍派出所滋事。

據了解，主嫌翁姓男子（50歲）曾在新北市三重地區跟著某地方角頭混過，多年前因角頭老大被捕入獄，幫眾被迫解散，他只好遷移他地「發展」，直到近年才又搬回三重居住。

這個月4日凌晨3時20分左右，翁男酒醉與妻子王女（44歲）在三重區正義北路28巷口咆哮拉扯，驚擾附近住戶報警處理。三重警分局三重派出所兩警獲報驅車趕抵。

翁男見警不但不理會勸阻還持續咆哮，員警試圖拉開翁、王兩人反遭翁男出手打傷。廖姓員警看見同僚被打，立即衝前將翁男壓制在地。不料，王女突然轉向衝前護夫，對著廖員一陣飆罵「這是我們家務事」還要廖員立刻放開夫婿翁男。

不過翁男酒醉且有傷人之虞，兩警考量後仍依據警察職權行使法第19條之規定，帶翁男返回派出所保護管束。約莫兩個小時後當天清晨5時許，翁男酒意消退責付翁男家人帶回。

知情人士表示，事後翁男酒醒認為警方帶他返所保護管束過程執法過當，他截錄當天被壓制現場，手機拍下員警廖人豪畫面，傳訊詢問三重警分局某外勤官警「指認」，並詢問現任三重派出所長黃心廉好不好處理。

當晚9時57分左右，翁男兒子（26歲）找來11人陪同雙親（翁男、王女）包圍三重派出所，不但在門口拋撒印有員警廖人豪頭像及出來面對字樣的A4傳單，還在派出所外錄影、飆罵髒話、大喊要員警「廖人豪出來面對」。

過程中，翁姓父子帶頭一度要衝進派出所指罵廖員出來面對，被所內員警攔下強推派出所外，當天所長黃心廉雖沒上班仍在場喝令聚眾立刻解散，整個過程短短不到8分鐘，翁男見抗議目的達到率眾匆匆離開，留下派出所外滿地的A4傳單。

翁男等眾前腳離開派出所，網路就瘋傳三重派出所遭黑衣人包圍影片，網友炸鍋一面倒認為警方毫無強制作為。基層警啞巴吃黃蓮以行動捍衛警執法尊嚴，迅速在4小時後將翁男等14人逮捕到案，警詢後依妨害公務、聚眾妨害秩序等罪嫌移送法辦。

檢察官複訊，認為翁男兒子找人圍所惡行重大，向法院聲請羈押禁見獲准，翁男其妻子王女則裁定各以15萬元、10萬元交保候傳，並諭令翁姓夫妻每周須向三重警分局偵查隊報到。其他聚眾4人分別以12萬、8萬、2萬元交保候傳、7人限制住居。

事後警政署長黃明昭則透過臉書「NPA署長室」，針對三重派出所被群眾包圍一事，要警察幹部嚴正看待作為借鏡，強調若囂張之徒膽敢猖狂挑釁，務必在第一時間展現專業，果斷強勢執法，給民眾安心安寧的環境。

新北市警局長廖訓誠親自到三重派出所慰問員警，並在議會備詢時回應外界質疑「派出所當下考量所內警力，先會以驅離方式處理，後續透過車牌追蹤將嫌犯逮回。」力挺當天基層警處置作為。

知情人士指出，警政高層接力發言力挺基層警察嚴正執法，不過卻傳出三重所被群眾包圍當天，警政高層就頗多微詞，還傳出近日將調離三重所長以示警惕，加上日前警政署派人交查當天三重派出值班幹部有無缺失，這讓基層警怕寒蟬效應被秋後算帳、士氣倍受打擊。

三重警分局表示，針對相關疑點內部還在了解，不便對外說明。

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