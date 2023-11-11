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外型像手榴彈...高雄防火巷住戶驚見爆裂物 警逮2通緝犯

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區某大樓為了大樓周遭要噴登革熱藥劑，打掃大樓環境，竟在防火巷內發現1枚外型像手榴彈的爆裂物。警方查出朱姓、黃姓2男子涉案，昨天逮捕朱，發現2人都涉案通緝，將他們移送法辦。

據了解，高雄市三民區春陽街某大樓住戶，為了登革熱噴藥，打掃大樓四周環境，11月3日，清潔工竟在防火巷的雜物堆，發現這枚爆裂物，趕緊通知大樓主委報警。據警方初步了解，這枚爆裂物是塑膠外殼，內疑填裝鋼珠、鐵釘和火藥，仍待刑事局鑑定殺傷力。

高雄市警三民二分局追查藏放爆裂物的可疑分子，調閱監視器影像，發現朱姓（35歲）、黃姓（40歲）2男子曾在10月28日進入防火巷藏東西，查出黃就住在這棟大樓。

警方11月6日先逮捕黃，發現他涉毒品案，11月初經高雄地檢署發布通緝，續追查出朱姓男子的身分，是涉及竊盜案，8月間經屏東地檢署通緝。

警方追查朱姓男子下落，昨天下午4時許，發現他開車到高雄市三民區九如一路某停車場，立即動員查緝他到案，並在他的背包，搜出K他命、安非他命、一粒眠等毒品，以及鋼珠手槍和開山刀。

據悉，朱、黃供稱他們想製造武器防身，才異想天開製造手榴彈外型的爆裂物。警方將全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送法辦。

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高雄三民區住戶在防火巷內，發現1顆手榴彈外型的爆裂物，昨天逮捕朱姓男子（中）。記者林保光／翻攝
高雄三民區住戶在防火巷內，發現1顆手榴彈外型的爆裂物，昨天逮捕朱姓男子（中）。記者林保光／翻攝
高雄三民區住戶在防火巷內，發現1顆手榴彈外型的爆裂物，自監視畫面發現2男子涉案。記者林保光／翻攝
高雄三民區住戶在防火巷內，發現1顆手榴彈外型的爆裂物，自監視畫面發現2男子涉案。記者林保光／翻攝
高雄三民區住戶在防火巷內，發現1顆手榴彈外型的爆裂物。記者林保光／翻攝
高雄三民區住戶在防火巷內，發現1顆手榴彈外型的爆裂物。記者林保光／翻攝

高雄市 毒品 通緝

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