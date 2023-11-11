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影／行車糾紛 五股2駕駛車陣中停下理論...氣到互勒脖
昨天上午兩車駕駛疑因行車糾紛，兩駕駛將車停在新北市五股區新五路上互勒脖子，全程被路過車輛行車記錄器拍下，上傳網路社群引發議論。對此蘆洲警方表示，尚未接獲民眾報案，將通知雙方到所說明；另檢視畫面兩駕駛已違反道交條例相關規定，將依法開單舉發。
據了解，昨天上午約10時許新北市五股區台65線往新五路方向，兩車駕駛疑因行車糾紛在車陣中互勒脖。整個過程都被路過車輛行車記錄器拍下，事後被人上傳網路社群。蘆洲警方網路巡查發現主動調查，目前以車追人聯繫雙方車主到案說明。
另外檢視影片中車輛暫停於車道上，已明顯違反道路交通管理處罰條例第43條1項4款，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停之規定，將依法開單舉發，駕駛最高罰處3萬6000元以下罰鍰，並吊扣車牌照6個月。
蘆洲警分局德音派出所所長蔡哲明呼籲，民眾行車注意安全，冷靜上路，勿因小摩擦而誤觸法網。
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