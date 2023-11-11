少女情竇初開偷嘗禁果 男友拍性愛影片留念挨告

17歲少女情竇初開偷嘗禁果，李姓男友不僅持手機拍攝小女友裸露上半身影片及二人性愛影片留念，少女母親事後得知報警提告，新北地檢署日前依違反兒童及少年性剝削防制條例之製造少年性影像罪嫌起訴李男。

起訴指出，新北市李姓男子今年初透過網路交友軟體結識年僅17歲小女友，交往才3個月，二人感情急速升溫，趁小女友單獨在家上門拜訪，並在少女房間裡，持手機拍攝小女友裸露上半身影像後，二人還進一步發生性行為，李男並全程持手機拍攝二人性影像。