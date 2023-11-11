影／綠燈不動被按喇叭 男火大追車亮刀 未想警路過秒被逮

褚姓男子昨天下午開車在新北市林口區佳林路等紅燈，數秒後紅燈轉綠褚男人車還停在原地，後方李男人車對其鳴按喇叭，引起褚男不悅一路尾後飆追1.4公里，褚男衝前把李男人車攔下，旋即持刀下車作勢追砍、敲毀李男車身，正巧轄區警經過鳴笛追前逮捕，連同犯案用刀一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，褚姓男子（26歲）昨天下午3時許開車在新北市林口區佳林路40號前等紅燈，約莫數秒後紅燈轉綠，褚男人車不動還停在原地。後方李男所駕汽車見褚男人車沒有往前開動，按了聲喇叭提醒。不料這聲喇叭卻惹火褚男不爽，一路尾後飆追李男人車。