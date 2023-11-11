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影／綠燈不動被按喇叭 男火大追車亮刀 未想警路過秒被逮
褚姓男子昨天下午開車在新北市林口區佳林路等紅燈，數秒後紅燈轉綠褚男人車還停在原地，後方李男人車對其鳴按喇叭，引起褚男不悅一路尾後飆追1.4公里，褚男衝前把李男人車攔下，旋即持刀下車作勢追砍、敲毀李男車身，正巧轄區警經過鳴笛追前逮捕，連同犯案用刀一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。
據了解，褚姓男子（26歲）昨天下午3時許開車在新北市林口區佳林路40號前等紅燈，約莫數秒後紅燈轉綠，褚男人車不動還停在原地。後方李男所駕汽車見褚男人車沒有往前開動，按了聲喇叭提醒。不料這聲喇叭卻惹火褚男不爽，一路尾後飆追李男人車。
就這樣雙方追逐1.4公里，直到新北市林口區文化二路與中山路口，褚男一個衝前把李男人車攔下，旋即拿了一把開山刀下車作勢追砍、敲毀李男座車車身。此時，轄區警巡邏車剛好路過立即鳴笛，褚男見警欲駕車跑離，仍被警攔下逮捕，連同犯案用刀一併帶回偵辦，警詢後依恐嚇、毀損、妨害自由等罪嫌將褚男送辦；另褚嫌危險駕駛部分，依道路交通管理處罰條例第43條之規定開單舉發。
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