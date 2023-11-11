男約男網友西門町開房間 洗澡出來...3千元被偷人跑了

台北市介壽路派出所上個月19日接獲33歲羅姓男子報案，他在交友軟體結識一名男網友，兩人相談甚歡相約西門町一家旅館見面，不料對方卻趁他洗澡時，偷走他錢包內的3千元；警方調閱監視器追查，日前約談行竊的楊姓男子到案，依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方表示羅男透過交友軟體與楊嫌攀談，兩人相談甚歡，認識一天後就決定見面，並由羅男在19日凌晨，先在西門町一家旅館開房間，自稱從商的43歲楊嫌與羅男見面後，兩人進入旅館房間。

約半小時後，羅男進入浴室洗澡，但他從浴室門縫瞄到楊嫌搜刮他的衣褲，立即探頭看了一眼，楊嫌發現被羅看到自己舉動，心虛將羅的錢包放回衣褲內；羅男認為既然對方被自己看破手腳，應該不會再下手，安心繼續洗澡。

不料羅男走出浴室後，發現只剩下空蕩蕩的房間及錢包，楊嫌不但獨自離去，錢包的三千元也不翼而飛，羅男緊急用交友軟體聯繫對方，卻已被楊嫌無情封鎖，羅男才驚覺自己真心換絕情，碰上愛情騙子偷心又偷錢。