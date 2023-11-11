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派7旬翁保全當擺飾？台中社區釀重大竊案 公司要賠120萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中西屯某社區遭慣竊入侵地下室偷電纜線，管委會認為保全沒監看也未巡邏，連警方到社區埋伏抓到人都沒回報，派遣的保全甚至是70歲以上老翁，就損失提告120萬元，保全公司抗辯認為竊案和他們無關；法院認為，雙方事前就以賠120萬元和解簽約，判保全公司應給付120萬元，可上訴。

管委會主張，2022年和保全公司簽約由對方提供駐衛保全服務，並應於日間不定點、不定時巡邏，管制車道出入口，並將社區車位使用者建立名冊，但2022年6月8日驚覺地下室有6部發電機的電纜線遭竊，查看監視器發現遭尤姓男子破壞竊取。

管委會指出，監視器拍到尤早在6月2日上午11點至下午3點，及6月6日下午3點，4度騎沒有貼社區識別證的機車入內，但門口保全卻沒管制也未巡邏，況且派遣的保全已經年逾70歲，依保全業法第10條之1第1款規定，已不得擔任保全。

管委會說，且警方早在5月16日就通知附近社區有竊案，保全本應加強警戒，最後警方甚至是在社區埋伏抓到尤男，但保全都沒向管委會回報，就遭竊電纜損失向保全公司求償120萬元。

保全公司抗辯稱，該社區住戶機車進出頻繁，且戴口罩難辨識，也無車牌辨識系統，社區入口雖有柵欄但無法管制出入，重要器材雖有鐵門卻沒上鎖或損壞，有合理建議管委會改善，但因沒即時改善，實難避免類似竊盜慣犯入內，認為社區竊案和他們無關。

法院查，管委會和保全公司簽約，每月保全費35萬1000元，由對方提供3哨保全，分別在中控、巡邏及車道口，均24小時值班，應不定時、不定點巡邏，包括地下室機房、頂樓等。

法院發現，管委會、保全公司之前就因該竊盜案成立和解契約，且根據當時錄音，保全公司向管委會主委說「這方案分8期，1期15萬，120萬我全部都OK啦」等語，可見同意分8期賠償共120萬元，認為管委會依約請求有理由，判保險公司應給付120萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

保全 管委會 監視器

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