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嚇！桃園電動自行車半夜突自燃 燒剩骨架波及2腳踏車

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市龜山區萬壽路二段一處集合式住宅的1樓走道，今天凌晨突然發生火警，桃市消防局第一救災救護大隊獲報趕抵現場時，民眾已自行使用滅火器將火勢撲滅，警消隨即再以水線降溫將火勢完全撲滅。經勘查發現是輛靜止正在充電的電動自行車，疑因長時間充電狀態導致起火，幸好未釀成嚴重災情，消防局提醒，鋰電池較怕碰撞和重摔，也需注意內、外部短路及電池過充等狀況，才不會釀災。

119勤指中心今天凌晨3點21分據報，位於龜山區萬壽路二段某集合式住宅1樓走道發生火警，立刻派遣第一大隊龜山分隊，由分隊長黃稟雄擔任指揮官率8輛消防車、1輛救護車共20名救難救護人員前往搶救，抵達後，發現起火點是輛靜止充電中的電動自行車，無故起火燃燒，火勢由民眾自行撲滅，燃燒面積約0.15坪，所幸無人受傷，起火原因有待調查。

桃市龜山區萬壽路二段一處集合式大樓的走道，今天凌晨3點1輛正在充電的電動自行車突然起火，火勢還波及旁邊2輛腳踏車，所幸無人傷亡。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區萬壽路二段一處集合式大樓的走道，今天凌晨3點1輛正在充電的電動自行車突然起火，火勢還波及旁邊2輛腳踏車，所幸無人傷亡。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區萬壽路二段一處集合式大樓的走道，今天凌晨3點1輛正在充電的電動自行車突然起火，火勢還波及旁邊2輛腳踏車，所幸無人傷亡，雖然是民眾自行撲滅，不過消防局還是灑水降溫。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區萬壽路二段一處集合式大樓的走道，今天凌晨3點1輛正在充電的電動自行車突然起火，火勢還波及旁邊2輛腳踏車，所幸無人傷亡，雖然是民眾自行撲滅，不過消防局還是灑水降溫。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區萬壽路二段一處集合式大樓的走道，今天凌晨3點1輛正在充電的電動自行車突然起火，火勢還波及旁邊2輛腳踏車，所幸無人傷亡。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區萬壽路二段一處集合式大樓的走道，今天凌晨3點1輛正在充電的電動自行車突然起火，火勢還波及旁邊2輛腳踏車，所幸無人傷亡。記者陳恩惠／翻攝

電動自行車 桃園 火災

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