天團Clodplay高雄開唱 警方動員防踩踏事故
英國搖滾天團Clodplay訂今、明2天，在高雄世運主場館開2場演唱會，主辦單位預估，每場約有5萬多名觀眾參加。高雄市警方規畫交通管制疏導措施，每天自上午到晚間散場，禁止車輛通行世運大道，並共動員300多名警力，防範發生踩踏事故。
高雄市警局左營、楠梓2分局因Clodplay酷玩樂團，今、明2天晚間7時至10時，在高雄世運主場館開演唱會，規畫交管措施，今天上午8時起，便管制一般車輛不得進入世運大道，要一直管制到晚間12時人潮散去後才恢復世運大道通車。
因參加演唱會的觀眾多，預估每場達5萬多人，警方擔心散場時人潮洶湧，發生類似韓國梨泰院的踩踏事故，在主場館附近道路，分區派崗疏導人潮，並成立應變中心，掌握場內、外狀況，並組成「防踩踏專責小組」警力，手持喊話器、強光手電筒和警哨，提醒民眾注意散場步伐，一旦發現有民眾跌倒，立即上前維護安全，並通報應變中心派機動警力到場處置，防止衍生踩踏傷亡事故。
由於過去一有天團舉行演唱會，便有賣黃牛票、扒手等不肖分子伺機而動，警方表示，也安排蒐證組，在場外取締賣黃牛票及防竊，維護演唱會秩序。
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