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高雄這間派出所谷歌地圖評4星 竟「永久歇業」原因曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

網路谷歌地圖，不少人外岀都靠它導航，有時吃個飯，也得看一眼地圖店家評價，不過，近期有民眾發現，高雄市警局楠梓分局後勁派出所，擁有4星高評價，竟是標註「永久歇業」，所長笑說，常有跨區居民衝著4星跑來報案。至於，谷歌竟標註「歇業」，據說是件好氣又好笑的烏龍。

「鄰居老夫妻收到具名未知包裹，所幸有員警親切協助處理」、「員警非常專業且態度非常良好，是個和藹可親的大叔。」谷歌地圖上這間高市警局楠梓分局後勁派出所，有民眾寫長文道謝稱許，25則留言多是佳評，被谷歌地圖難得標記四星評價。

不過，也許這讓其他派出所會有些吃味，例如，若網搜附近「翠屏所」雖僅2.4顆星，卻是常破大案的優秀警所，居然評論區爆笑出現「點餐沒耐心，熟肉不透鮮肉也不好吃，下次真的不考慮這家了」的奇怪留言，讓在地人笑稱，這所周邊盡是美食，難怪出現這種錯評。

「有民眾就是看4星評價來報案！」高雄市警察局後勁派出所長廖良祥說，既然被標示4星，同仁也都表現出高效專業的辦事精神，另外，還常有左營、右昌居民跨區跑來報案，都是衝著4星來的。

至於，被谷歌地圖標註「永久歇業」廖良祥無奈兩手一攤說，「這真的無解。」谷歌地圖並非公家單位管理，因此即便所長也沒有權限修改。不過，有警員透露，這其實是場烏龍事件。

據說，某名離開後勁所的員警，疑下班時把派出所狀態，順手改成「打烊」，至今已找不出修改「元凶」到底是誰，暫無人有權限修正狀態，留言評價近期也不再更新，但這倒是讓其他所警員羨慕不已。

晚間接近6時30分許，即有不少民眾進出派出所。記者古和純／攝影
晚間接近6時30分許，即有不少民眾進出派出所。記者古和純／攝影
高雄市警察局楠梓分局後勁派出所。記者古和純／攝影
高雄市警察局楠梓分局後勁派出所。記者古和純／攝影

高雄市 谷歌

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