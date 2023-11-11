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台中19歲男指揮強盜 商人買泰達幣慘遭洗劫685萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子得知馬姓商人準備交易大量泰達幣，找來蔡姓、何姓及蕭姓同夥共謀行搶，持球棒、榔頭破窗，又朝馬臉部狂噴辣椒水，當場搶走685萬元現金，連同馬身上金飾、金貔貅都洗劫一空，檢方根據證詞、監視器及對話等，偵結依加重強盜罪嫌起訴4人。

檢警調查，張男（19歲）今年8月陸續找何男（19歲）、蔡男（20歲）及何男（19歲）加入，並共謀鎖定馬姓男子趁其交易泰達幣時行搶身上現金，眾人先是買球棒、榔頭，9月5日躲在西屯區1處停車場埋伏。

張等下午4點多，見馬男現蹤並帶著685萬元現金上車和賣家交易泰達幣，由何、蔡及蕭先是衝出拿球棒、榔頭朝右前座玻璃猛砸破窗，蕭並朝車內噴灑辣椒水並喝令交出財物。

3人當場搶走馬的685萬元現金，連同馬身上的價值58萬元的金項鍊、金手鍊及金貔貅也一併搶走，張男當下則是開車於附近繞行、監控把風。眾人得手後，張男各分給蔡、何及蕭每人10萬元，剩下650多萬元及金飾則自己全拿走。

警方獲報展開追查，當晚10點多在西區五權西路一帶圍捕何男、蔡男，2人一度企圖衝撞逃逸，警方現場朝對方車輪開1槍並壓制，在車上查扣20萬元贓款、辣椒水及球棒，隔天6日再分別拘提蕭、張，但大量贓款早已不知去向，全數依強盜罪嫌送辦。

檢方訊時，張否認指揮整起強盜案件，但其餘3人均坦承，並指證都是由張男發起，找他們參與強盜後拿贓款分紅，另從蕭查扣的手機訊息也發現，他曾傳訊稱「辣椒水最好用，完美」、「噴臉，會直接喪失反抗能力」，偵結依加重強盜罪嫌起訴4人。

張男等人行搶685萬元後竄逃，警方陸續拘提逮捕，檢方依加重強盜罪嫌起訴4人。圖／報系資料照
張男等人行搶685萬元後竄逃，警方陸續拘提逮捕，檢方依加重強盜罪嫌起訴4人。圖／報系資料照

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