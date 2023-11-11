雙11購物節來了 北市警提醒詐騙一頁式廣告三大特徵

今天是雙11購物節，各大商家紛紛祭出優惠活動來刺激民眾消費，台北市刑大提醒，詐騙集團可能利用購物節機會，透過臉書、Line等管道，趁機散布大量的一頁式詐騙廣告，企圖騙取民眾的財產以及個人資料，民眾在歡樂購物同時，更要小心誤入陷阱。

北市刑大指出，「網路購物要小心，低價商品莫貪心」，警方解析假網拍詐騙手法，歹徒多以時下熱門商品設置一頁式廣告，通常會有三大特徵，一是搭配「限時」、「限量」；二是以明顯低於市場行情的售價吸引民眾點擊；最後是付款方式以貨到付款或信用卡支付為主。若不慎誤入陷阱，結果可能會是賣家直接消失，或收到與廣告相差甚遠的商品，甚至是信用卡遭盜刷。

北市警方成立的打詐台北隊，配合新世代打詐綱領1.5版「識詐宣導教育」計畫，近期與市府衛生局等單位合作，針對高齡銀髮族群舉辦反詐宣導講座，日前到伽耶山基金會印儀學苑，分享台灣目前最常見六大詐欺手法，包含假投資、假網拍、解除分期付款、假愛情交友、猜猜我是誰以及假冒檢警。