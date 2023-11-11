高雄酒店無差別砸車警逮7男 起因疑在舞廳口角
高雄市新興區某酒店樓下，昨天凌晨發生無差別砸車滋事事故，警方追查涉案人，迫使其中7名男子昨晚投案。其中1名曾姓男子自稱在舞廳和這酒店的人起口角，才率人滋事。全案仍由警方依妨害秩序、毀損等罪嫌查辦。
投案的7人包括曾姓（20歲）、蔡姓（21歲）、郭姓（27歲）、林姓（22歲）、許姓（18歲）、方姓（20歲）和楊姓（25歲），其中曾姓男子自稱是「事主」，因他11月8日凌晨，在高雄市苓雅區某舞廳，酒後與新興區七賢一路某酒店的股東手下起口角，才帶人滋事洩憤。
據了解，曾男等人疑是某茶行手下，11月8日在舞廳，與七賢一路某酒店股東的手下起口角糾紛後，雙方人馬便被舞廳人員制止離去，但因酒店人員後來尋釁，茶行人馬要討回顏面，才發生昨天凌晨去七賢一路酒店樓下，無差別砸毀5輛汽、機車，以及電梯門口的泊車、保全設備及裝潢。
警方在得悉雙方各有實力，唯恐事端愈演愈烈，昨晚警方還派員到相關營業場所站崗守望，以免再有人藉機滋事。
不過，曾男等7人到案後，另有多名涉案男子去向不明，連酒店方面與他們發生口角的要角，自11月8日便行蹤不明，警方仍繼續查明確實事發原因與其他涉案人當中。
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