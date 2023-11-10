被偵查隊長罵進醫院！分局稱「工作優異」僅口頭告誡 女警反遭調職

台北市北投警分局許姓偵查隊長上月因公務急迫聯繫業務人員，脫口「事情沒做完，吃什麼飯」，挨罵的女警心生委屈躲進廁所哭，結果換氣過度送醫治療，市議員侯漢廷日前質詢要求警方啟動霸凌調查程序，據悉警方以「工作表現優異」為由口頭告誡隊長，調整女警職務，北投分局指出，因女警未正式申訴，依規定未啟動調查程序。

據悉，北投分局先前將當事女警從派出所調到偵查隊接手犯罪預防業務職缺，該女警本就無意願調職，接下業務工作後也不適應，每天加班到深夜；10月4日上午該名女警上班後，一路忙到傍晚都沒吃東西，下午5時許外出用餐時，卻接獲許姓隊長連續來電，要求盡快返隊處理業務，並脫口「事情沒做完，吃什麼飯！」

該名女警返回隊上，許姓隊長將公文丟在女警桌上，女警心生委屈，躲進女廁偷哭，回到座位上仍無法平靜，還因換氣過氣導致頭暈目眩、四肢無力，一旁同事發現異狀後打119求助，所幸女警送醫後恢復穩定無大礙。

市議員侯漢廷11月3日在議會質詢時表示，員警遭辱罵、摔公文「這就是職場霸凌」，要求台北市警察局局長張榮興啟動霸凌調查程序徹查，然而一周過去，警方並未啟動正式調查。

警方初查，案發當天女警外出後，許姓隊長接獲刑警大隊要求更正市議員索資資料，5時41分請同事聯繫女警，5時58分未見女警返隊，再次致電，6時9分心急之下再次致電，女警於6時35分返隊，後因女警呼吸急促、身體不適，請求救護人員到場協助，將女警送醫後確定是突發性腎上腺素激發，經治療後無大礙。

事發後北投分局長意識到女警內心壓抑，曾說「她要調哪都讓她去」，並讓女警在家休息至10月10日，派員代理其業務，10月11日就將女警調至轄下永明派出所；許姓隊長被議員指控霸凌部分，分局則以「工作表現優異」為由，認為許僅是基於公務急切導致言語欠妥、口直心快，遂口頭告誡。

此事在台北市基層警界熱議，有員警認為是女警抗壓力不足，也有員警認為，並非每個人都能適應業務工作，幾個月前台北市才一名警員，曾多次表示自己不適應業務工作，最後走上絕路輕生，但主管跟下屬之間應該更多溝通。

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